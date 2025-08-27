Independiente Riv. (M) vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Argentinos Juniors e Independiente Riv. (M) se enfrentarán en el estadio Bautista Gargantini el próximo sábado 30 de agosto desde las 17:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 7 del Clausura.
Así llegan Independiente Riv. (M) y Argentinos Juniors
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura
Independiente Riv. (M) igualó 1-1 frente a Tigre. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 6 goles y registró solo 5 a favor.
Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura
Argentinos Juniors viene de un triunfo 4 a 1 frente a Racing Club. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 6 goles y le metieron 4 en su arco.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 24 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y sellaron un empate en 0.
Facundo Tello Figueroa fue designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 8: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 8: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente Riv. (M) y Argentinos Juniors, según país
- Argentina: 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas