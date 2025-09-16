Huracán vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

El duelo entre Huracán y Racing Club correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio la Quema desde las 19:00 (hora Argentina), el viernes 19 de septiembre.

Así llegan Huracán y Racing Club

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

En su visita anterior, Huracán empató por 0 con Vélez. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 3 goles marcados y con 1 en su valla.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

Racing Club venció en casa a San Lorenzo por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 1 y perdido 3. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 10 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Huracán.

Racing Club se medirá ante Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda durante la siguiente jornada. El duelo de titanes se disputará el 28 de septiembre y el estadio Presidente Perón se convertirá en el epicentro del fútbol desde las 15:15 (hora Argentina).

Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): 28 de septiembre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Independiente: 28 de septiembre - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Horario Huracán y Racing Club, según país