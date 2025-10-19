Huracán vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

El cotejo entre Huracán y Central Córdoba (SE), por la fecha 13 del Clausura, se jugará el próximo miércoles 22 de octubre, a partir de las 19:30 (hora Argentina), en el estadio la Quema.
Así llegan Huracán y Central Córdoba (SE)
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura
Huracán quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Aldosivi por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 1 gol marcados y con 4 en su arco.
Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura
Central Córdoba (SE) llega con ventaja tras derrotar a Unión con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 2 veces y ha empatado en 2 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 6.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Huracán quien ganó 1 a 2.
Nicolás Lamolina es el elegido para dirigir el partido.
Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Horario Huracán y Central Córdoba (SE), según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas
- Colombia y Perú: 17:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
- Venezuela: 18:30 horas