Gimnasia vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Lanús y Gimnasia se enfrentarán en el estadio el Bosque el próximo domingo 17 de agosto desde las 14:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del Clausura.

Así llegan Gimnasia y Lanús

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia venció por 2-1 a Godoy Cruz. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 3 veces.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

Lanús viene de un triunfo 1 a 0 frente a Talleres. En los 3 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 2 derrotas. Sumó un total de 3 goles y le metieron 2 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 13 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y sellaron un empate en 0.

Facundo Tello Figueroa fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs San Martín (SJ): 23 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs River Plate: 25 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Horario Gimnasia y Lanús, según país