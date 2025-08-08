Defensa y Justicia vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Defensa y Justicia recibirá a Dep. Riestra, en el marco de la fecha 4 del Clausura, el próximo lunes 11 de agosto a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Tito Tomaghello.

Así llegan Defensa y Justicia y Dep. Riestra

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

Defensa y Justicia sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Central Córdoba (SE). En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y en 1 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 2 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra viene de derrotar a Atlético Tucumán con un marcador 1 a 0. En los últimos 2 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 4 goles y le han convertido 3 en su arco.

Las últimas veces que se vieron las caras, no hubo un claro dominante en los resultados y firmaron tablas en los cinco choques. Jugaron por última vez en esta competencia el 9 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

Fernando Espinoza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs Newell`s: 17 de agosto - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Barracas Central: 22 de agosto - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs Rosario Central: 16 de agosto - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sarmiento: 25 de agosto - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Horario Defensa y Justicia y Dep. Riestra, según país