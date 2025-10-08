Belgrano vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Estudiantes y Belgrano se enfrentarán en el estadio Gigante de Alberdi el próximo sábado 11 de octubre desde las 21:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Clausura.

Así llegan Belgrano y Estudiantes

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

Belgrano igualó 0-0 frente a Talleres. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 3 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes igualó 1-1 ante Barracas Central en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 6 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Belgrano se llevó la victoria por 0 a 1.

Estudiantes vivirá durante la siguiente fecha el clásico platense junto a Gimnasia. El duelo se celebrará en el estadio Jorge Luis Hirschi, el 19 de octubre.

Bryan Ferreyra fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Horario Belgrano y Estudiantes, según país