Belgrano recibirá a Tigre por la fecha 14

El duelo correspondiente a la fecha 14 del Clausura se jugará el próximo lunes 3 de noviembre a las 21:15 (hora Argentina).
Así llegan Belgrano y Tigre
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura
Belgrano derrotó por 2 a 1 a Boca Juniors en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido e igualó en 3 encuentros. Le han encajado 3 goles y ha convertido 7.
Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura
Tigre sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Barracas Central. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 7 goles y ha recibido 4 en contra.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Fernando Echenique.
Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 15: vs Argentinos Juniors: 10 de noviembre - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 15: vs Estudiantes: 9 de noviembre - 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Belgrano y Tigre, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
- Colombia y Perú: 19:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
- Venezuela: 20:15 horas