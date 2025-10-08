Banfield vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Banfield recibe el próximo sábado 11 de octubre a Racing Club por la fecha 12 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio el Lencho.

Así llegan Banfield y Racing Club

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

Banfield cayó 0 a 1 ante Huracán en el Tomás A. Ducó. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Racing Club logró empatar 0-0 ante Independiente Riv. (M). En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Racing Club fue el ganador por 4 a 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Nazareno Arasa.

Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Horario Banfield y Racing Club, según país