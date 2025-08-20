Atlético Tucumán vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

El cotejo entre Atlético Tucumán y Talleres, por la fecha 6 del Clausura, se jugará el próximo sábado 23 de agosto, a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el estadio el Monumental de Tucumán.
Así llegan Atlético Tucumán y Talleres
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura
Atlético Tucumán viene de un resultado igualado, 2-2, ante Sarmiento. Posee un historial reciente de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 5.
Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura
Talleres viene de empatar 0-0 ante San Martín (SJ). En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 1 partido y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 3 goles y le han marcado 4 tantos.
Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
Andrés Gariano es el elegido para dirigir el partido.
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Gimnasia: 1 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Dep. Riestra: 31 de agosto - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético Tucumán y Talleres, según país
- Argentina: 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas