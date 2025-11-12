Aldosivi vs San Martín (SJ): previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Aldosivi recibirá a San Martín (SJ), en el marco de la fecha 16 del Clausura, el próximo sábado 15 de noviembre a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio el Mundialista de Mar del Plata.

Así llegan Aldosivi y San Martín (SJ)

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Aldosivi viene de vencer a Banfield con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 derrota), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 8.

Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura

San Martín (SJ) obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Lanús. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 3 goles a sus rivales y han vencido su valla 1 vez.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Aldosivi con un marcador de 0-3.

Nicolás Ramírez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Aldosivi y San Martín (SJ), según país