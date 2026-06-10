Antonelli llega a Barcelona con posibilidad de igualar el total de victorias de Russell

Imagen de archivo del piloto italiano de la escudería Mercedes de la Fórmula Uno, Andrea Kimi Antonelli, celebrando en el podio tras ganar el Gran Premio de Mónaco.

​El líder del campeonato mundial de Fórmula Uno, Kimi Antonelli, podría asestar otro golpe psicológico a George Russell este fin de semana en España al igualar el palmarés ‌de su compañero de equipo en ‌Mercedes —seis victorias en Grandes Premios—, después de haber comenzado la temporada sin ningún triunfo en su casillero.

El italiano de 19 años llega al Circuito de Cataluña, a las afueras de Barcelona, tras una asombrosa racha de cinco victorias consecutivas que ha dejado atónito al mundo del motor y a Russell, en su octava temporada, con una montaña que escalar.

El líder del campeonato más joven de la historia de este deporte puede lograr algo que su predecesor en Mercedes y siete ​veces campeón del mundo, Lewis ⁠Hamilton, aún no ha conseguido: una racha de seis victorias consecutivas.

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El impulso está del ‌lado de Antonelli, que cuenta ahora con 66 puntos de ventaja sobre Hamilton, ⁠de Ferrari, y 68 sobre Russell, quien ahora se ⁠enfrenta a un reto que el piloto de 28 años nunca imaginó cuando comenzó la campaña como favorito al título.

"Me encuentro en un estado de ánimo muy extraño porque he pasado por ⁠momentos muy bajos en mi carrera en los que quizá he tenido una racha ​de dos o tres malas carreras en cuanto a mi rendimiento ‌personal", declaró Russell tras no sumar puntos en ‌Mónaco el pasado fin de semana. "Nunca había tenido una racha de mala suerte como ⁠ésta".

Una actuación dominante en Mónaco, en la que ganó desde la pole con la vuelta rápida y tras dos salidas paradas, demostró que Antonelli no solo se está aprovechando de la suerte, y Barcelona podría aportar más pruebas de su talento.

El jefe del equipo, Toto Wolff, afirmó que ​el circuito, que ‌ya resulta familiar y que ahora es una de las dos carreras ibéricas —con Madrid debutando en septiembre como sede del Gran Premio de España—, permitirá evaluar mejor el rendimiento de Mercedes.

"Será el primer fin de semana en el que podamos comprender con mayor claridad nuestras recientes actualizaciones y dónde nos situamos respecto al resto del ⁠pelotón", dijo el austriaco. "Kimi, naturalmente, sacará confianza de Mónaco, pero hay que centrarse en seguir construyendo y hacer el trabajo en Barcelona".

"En cuanto a George, las últimas carreras no le han salido como él quería, pero eso forma parte de las carreras. Es muy fuerte mentalmente, sabemos del nivel que es capaz de ofrecer y cuenta con las personas adecuadas a su alrededor", añadió. "El objetivo es sencillo: resetear, centrarse en el fin de semana que tenemos por delante y sacar el rendimiento que sabemos que ‌es capaz de ofrecer".

Oscar Piastri, de McLaren, ganó desde la pole el año pasado, y a Antonelli no hace falta recordarle que el australiano iba muy por delante en el campeonato antes de que le alcanzaran su compañero de equipo y eventual campeón, Lando Norris, y Max Verstappen, de Red Bull.

McLaren, en la que fue la carrera número 1.000 para los actuales campeones, vivió una pesadilla ‌en Mónaco y es posible que Mercedes se encuentre con que las mayores amenazas provienen de otros.

Hamilton, segundo en las dos últimas carreras y que sigue buscando su primera victoria con Ferrari desde que se ‌incorporó el año pasado, ⁠será uno de ellos junto con su compañero de equipo Charles Leclerc, mientras que el cuatro veces campeón del mundo Verstappen es otro en el circuito ​donde logró su primera victoria en la F1 en 2016.

Los aficionados españoles animarán al bicampeón del mundo Fernando Alonso, que sumó en Mónaco el primer punto de la temporada para un Aston Martin en dificultades, y a Carlos Sainz, de Williams, como representantes locales.

(Editado en español por Natalia Ramos)