FOTO DE ARCHIVO. 30 de mayo de 2026; Pasadena, California, EEUU; El jugador de Australia Nestory Irankunda (11) contra México en el estadio Rose Bowl

Nacidos en campos de refugiados, hijos de padres desplazados por los conflictos en África, tres jugadores mostrarán el nuevo rostro del fútbol australiano en el ‌Mundial y tratarán de responder a ‌la necesidad de goles que tiene el país.

El técnico Tony Popovic está depositando su confianza en los atacantes Mohamed Touré y Nestory Irankunda, dos jóvenes talentos que aspiran a disputar sus primeros minutos mundialistas en el partido inaugural de los Socceroos contra Turquía el sábado.

A sus 30 años, Awer Mabil es el "hermano mayor" del dúo y estará disponible para apoyarlos como mentor en su segundo Mundial.

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Los tres comparten la experiencia de ser hijos ​de solicitantes de asilo que ⁠ascendieron en la estructura futbolística de Adelaida, la tranquila capital estatal australiana.

Ya celebrados entre ‌la diáspora africana de Australia, de unas 500.000 personas, su química ⁠puede ser clave para las aspiraciones australianas de avanzar ⁠más allá de la fase de grupos y ganar por primera vez un partido de eliminación directa en un Mundial.

"Es el país que nos dio la oportunidad de vivir", ⁠dijo Touré, de 22 años.

"Así que creo que (el Mundial) sería la mejor manera ​de devolverlo y simplemente hacer lo que amo al máximo nivel".

Touré, ‌que juega en el Championship, la segunda ‌división de Inglaterra, nació en un campamento de refugiados en Guinea después de ⁠que sus padres huyeran de Liberia.

Aunque sólo tiene 10 partidos internacionales, se ha consolidado como el delantero centro titular de Popovic tras un arranque fulgurante con el Norwich City, donde marcó nueve goles en 11 apariciones.

GUERRA CIVIL

Touré es muy amigo de Irankunda, de 20 ​años, quien nació ‌en un campamento de refugiados en Tanzania y también juega en la segunda división de Inglaterra, en el Watford.

El muy publicitado fichaje de Irankunda por el Bayern Múnich en 2024 no funcionó, pero el hijo de padres burundeses se ha convertido en favorito de la afición en 15 apariciones con ⁠Australia gracias a su energía y sus llamativas celebraciones de gol.

La primera incursión de Mabil en el fútbol fue jugando con otros niños en un campamento de refugiados en Kenia, donde vivió hasta los 10 años tras el desplazamiento de su familia por la guerra civil en Sudán.

Inicialmente ignorado por Popovic, el delantero, con 38 partidos internacionales, fue convocado de nuevo por los Socceroos por primera vez en casi dos años en marzo, después de recuperar la forma con ‌el Castellón en la segunda división española.

"Obviamente, tuve una pequeña muestra en el anterior (Mundial), pero este significará más porque creo que no han sido un par de años fáciles para mí", dijo.

Las plantillas de los Socceroos, antes prácticamente dominadas por jugadores de herencia europea, se han vuelto cada vez más diversas.

Seis jugadores de ascendencia africana —casi una cuarta parte de la plantilla ‌mundialista— esperan poder saltar al campo en Norteamérica, el doble de los seleccionados para Qatar 2022.

Aunque Australia concede asilo a miles de refugiados cada año, la inmigración se ha convertido en un ‌arma política en el ⁠país, con políticos populistas que la culpan de los altos costos de la vivienda y de males sociales.

Jugadores como Touré e Irankunda tienen ​la oportunidad de cambiar el relato en el Mundial y mostrar el éxito del multiculturalismo, dijo Akoy.

"El fútbol australiano refleja la Australia moderna. Así que eso es algo que todos deberíamos celebrar".

Con información de Reuters