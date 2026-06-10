Alemania lleva a famoso encargado de mantenimiento campos para proteger sede entrenamientos del calor

Entrenamiento de Alemania para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Alemania ​ha hecho viajar al veterano encargado del mantenimiento de campos Sebastian ‌Breuning para regar ‌y cuidar su sede de entrenamiento para el Mundial en la Universidad de Wake Forest, en Carolina del Norte, ante las altas temperaturas, reportó el diario Bold.

Breuning, coordinador de mantenimiento de ​campos de ⁠la Federación Alemana de Fútbol (DFB) desde ‌2022, fue visto cuidando el ⁠campo, que había sido ⁠regado abundantemente, junto con el personal local tras la sesión de entrenamiento del martes, ⁠en medio de un clima ​caluroso y húmedo.

La FIFA ha ‌impuesto por primera vez ‌descansos de hidratación de tres minutos ⁠en cada mitad para los 104 partidos del Mundial que comienza el jueves en Estados Unidos, México ​y Canadá, ‌después de que las altísimas temperaturas afectaran al Mundial de Clubes del año pasado celebrado en Estados Unidos.

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"Sí, se necesita agua. Ese ⁠es el problema con estas temperaturas, tanto para beber como para el campo. Y eso se está solucionando", declaró el director de la selección alemana, Rudi Voeller, al diario Bild.

"La gente de aquí está ‌haciendo un esfuerzo increíble. Es fantástico ver toda la ayuda que se está prestando (...) Por supuesto, el campo puede estar más duro y seco. Pero las ‌condiciones son bastante buenas. No tenemos nada de qué quejarnos".

Alemania comenzará su andadura en ‌el torneo ⁠con un partido del Grupo E contra Curazao el domingo, ​y luego chocará con Ecuador y Costa de Marfil.

Con información de Reuters