Manchester United vs Athletic Club por Europa League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Manchester United vs Athletic Club por Europa League: cuándo juegan

El Manchester United buscará sellar su clasificación a la final de la Europa League cuando reciba al Athletic Club este jueves en Old Trafford, con la ventaja del contundente 3-0 conseguido en el partido de ida en San Mamés. El equipo de Ruben Amorim llega invicto en este torneo europeo (con 8 victorias y 5 empates) y tendrá la oportunidad de convertirse en apenas el séptimo equipo en la historia que alcanza una final de Europa League sin conocer la derrota durante todo el camino.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Manchester United y Athletic Club, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Manchester United y Athletic Club?

El partido entre Manchester United y Athletic Club por la vuelta de las semifinales de la Europa League se jugará este jueves 8 de mayo de 2025, a partir de las 16:00 horas (hora argentina) en el estadio Old Trafford de Manchester. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

El conjunto inglés llega a este partido tras sufrir un duro golpe en la Premier League, donde cayó derrotado por 4-3 ante Brentford el fin de semana pasado en un partido lleno de emociones. Este resultado dejó a los Red Devils en la posición 15 de la tabla, sin posibilidades de terminar por encima del 12° puesto y con la garantía de que esta será su peor temporada en la era de la Premier League en cuanto a puntos conseguidos.

Sin embargo, la situación es completamente diferente en Europa, donde el Manchester United domina con autoridad. El equipo de Amorim consiguió una victoria histórica en San Mamés, siendo el primer equipo en ganar allí en competiciones europeas esta temporada, y además lo hizo con un contundente 3-0 gracias a dos goles de Bruno Fernandes y uno de Casemiro, todos anotados en el primer tiempo tras la expulsión de un jugador del Athletic.

El United se mantiene invicto en la presente edición de la Europa League, con 8 victorias y 5 empates, y buscará mantener esa condición para convertirse en apenas el segundo equipo inglés (después del Chelsea en 2018-19) en llegar a una final de este torneo sin perder ningún partido. Además, a favor de los Red Devils está la estadística que indica que en 133 ocasiones previas en las que un equipo ganó por tres o más goles fuera de casa en la ida de una eliminatoria de Europa League/UEFA Cup, todos avanzaron a la siguiente ronda.

Por su parte, el Athletic Club tiene la difícil misión de lograr una hazaña histórica si quiere jugar la final en su propio estadio. El conjunto vasco no solo debe remontar un 3-0 en contra, sino que debe hacerlo en Old Trafford, donde el Manchester United no pierde por Europa League desde septiembre de 2022 cuando cayó ante la Real Sociedad.

El equipo de Ernesto Valverde no atraviesa su mejor momento, ya que solo ha conseguido cinco victorias en sus últimos 14 partidos de La Liga, lo que ha permitido que el Villarreal se acerque a solo tres puntos en la lucha por el cuarto puesto que da acceso a la próxima Champions League. Además, el fin de semana igualó sin goles ante la Real Sociedad con apenas un tiro a puerta en todo el partido.

Uno de los principales problemas del Athletic es su falta de gol en los últimos tiempos, habiendo fallado en marcar en seis de sus últimos nueve partidos en todas las competiciones, incluyendo dos de sus tres últimos juegos de Europa League. Para avanzar, los de Bilbao necesitan convertirse en apenas el segundo equipo en la historia de las competiciones europeas que logra remontar una eliminatoria tras perder la ida en casa por tres o más goles, después de que el Olympiacos lo hiciera en la Conference League 2023-24.

Formaciones probables de Manchester United y Athletic Club

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, tiene algunas dudas para este encuentro decisivo. Matthijs de Ligt, quien tuvo que ser sustituido ante el Brentford por problemas musculares, será evaluado antes del partido, al igual que Toby Collyer (pierna). Por otro lado, Lisandro Martínez (rodilla), Joshua Zirkzee (muslo), Diogo Dalot (pantorrilla) y Ayden Heaven (tobillo) continúan fuera por lesión.

El joven Chido Obi-Martin, que se convirtió en el jugador más joven en debutar como titular en Premier League con el United el fin de semana pasado (17 años y 156 días), no podrá participar en este encuentro por no estar inscrito en Europa League. Así, Rasmus Hojlund regresará a la delantera, con el apoyo de Bruno Fernandes y Alejandro Garnacho. También podría haber cambios en defensa, con Victor Lindelof como posible titular, mientras que Amad Diallo podría entrar como carrilero derecho tras sus buenas actuaciones recientes como suplente.

En el caso del Athletic Club, la principal baja será la de Dani Vivian, expulsado en el partido de ida y que no podrá estar presente en Old Trafford. Aitor Paredes será su reemplazo en la defensa central junto a Yeray Álvarez. Además, Valverde tiene dudas sobre la participación de Nico Williams, Óscar De Marcos y Oihan Sancet, este último ausente en la ida por problemas en los isquiotibiales.

Si finalmente Sancet y Nico Williams no pueden jugar, Iñaki Williams y Alex Berenguer podrían ocupar los extremos, con Unai Gómez como mediapunta detrás de Maroan Sannadi o Gorka Guruzeta. Mientras tanto, Andoni Gorosabel podría jugar como lateral derecho si De Marcos no está listo para ser titular.

Probable formación de Manchester United: André Onana; Victor Lindelof, Harry Maguire, Leny Yoro; Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte, Casemiro, Milos Dorgu; Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho; Rasmus Hojlund.

Probable formación de Athletic Club: Julen Agirrezabala; Óscar De Marcos, Aitor Paredes, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche; Mikel De Galarreta, Beñat Jauregizar; Iñaki Williams, Alex Berenguer, Nico Williams; Maroan Sannadi.

Manchester United vs Athletic Club: Ficha técnica