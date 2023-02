Azzaro recordó el drama que le hizo vivir Fantino en vivo: "Me puse a llorar"

Flavio Azzaro reveló la peor pesadilla que le hizo pasar Alejandro Fantino en la radio, cuando trabajaban juntos. "Me puse a llorar, quería agarrarme a piñas", reconoció el periodista.

Flavio Azzaro reveló la peor pesadilla que le hizo pasar Alejandro Fantino cuando fueron compañeros en Radio La Red (AM 910). El periodista recordó aquella época con el conductor y detalló graves situaciones personales incómodas que tuvo que vivir como consecuencia de la posición dominante del santafesino en el mencionado medio porque era el líder del programa.

El comunicador, que pasó en la televisión por América y Crónica, contó que su colega se manejó con mucha soberbia y por eso lo destruyó a través de un extenso video publicado en su canal personal de YouTube. En el segmento "Azzaro sincero", el presentador de 38 años respondió a la picante pregunta de uno de sus seguidores llamado Gonzalo: "Peores momentos que pasaste haciendo programas en vivo".

Azzaro recordó el drama que le hizo vivir Fantino en vivo en la radio: "Quería agarrarme a piñas"

El periodista repasó cuál fue el momento más delicado que le tocó transitar al aire y directamente destruyó al ex TyC Sports y ESPN. De hecho, relató: "Los peores momentos los viví con Fantino". Incluso, reconoció que "no era lindo trabajar en esa época con ese equipo. No por el equipo en sí, sino por Fantino".

Además, Flavio manifestó que "él hacía que el clima estuviera espeso, siempre había mala onda, y él siempre tenía esa cuestión de que cuando quería confrontar con alguien, o cuando alguien no le gustaba, se complotaba con otro de la mesa y hacían que ese otro de la mesa se peleara". También rememoró que "él siempre, como era el conductor y tenía el poder, hacía lo imposible para hacer sentir mal al que enganchaban ahí de punching ball".

Allí fue cuando Azzaro mencionó a "Tronco", el famoso amigo de Fantino con el que ya compartió programas en diferentes medios. "Una tarde se hicieron los vivos y me escondieron mi tablet. Mi viejo me había regalado una tablet, Fantino jodía muchísimo con que yo no podía ir con las cosas anotadas en un papel a la radio... Me decía: ´No, vos sos un profesional, tenés que venir con una computadora´", detalló. "Empecé a llevar la computadora que tenía en mi casa, que era muy grande, y me decía: ´¡Flavio, mirá la que traes, el ruido que hace al aire!´. Todas esas técnicas que usaba...".

"Un día le comento a mi viejo, que me ve que estaba yendo con la computadora a la radio. Yo iba con la mochila y me tomaba el subte, y me dice: ´¿Pero qué haces que te vas con la computadora? Es muy grande´. Y le dije: ´Bueno, tengo que ir con la compu... No di muchas explicaciones", recordó. "Al otro día, mi viejo me llama y me dice ´Flavio, tengo un regalo´, y cuando fui me trajo una tablet", profundizó.

Fantino y amigo "Tronco", los apuntados por Azzaro.

Azzaro amplió: "Me pareció un gesto espectacular de mi viejo, porque a él mucho no le sobraba tampoco... Después fui a la radio, estuve dos o tres días con la tablet, y un día llego a mi casa, abro la mochila y no tenía la tablet", expresó. "Dije: ´¡La puta madre, me robaron la tablet!´. Se me llenan los ojos de lágrimas... Dije: ´¡Uy, me robaron la tablet en el subte!´. Todavía no sabía ni cómo usarla y ya me la habían robado. Una tristeza tenía...", añadió.

El fanático de Racing siguió con su relato: "Caigo al otro día a la radio con la computadora y se reían... Fantino, Tronco. Bueno, yo qué sé, pensé que era parte del sketch que ellos hacen todos los días de hacer sentir mal a la gente". "En un momento, en un corte, salí y cuando volví estaba la tablet arriba de la mesa", detalló.

"Entro y no entiendo, ¿cómo está la tablet arriba de la mesa? Resulta que me la había sacado Tronco, se la había llevado a la casa...", contó Azzaro. A su vez, señaló que "era el fetiche de ellos reírse de la gente" y aclaró: "Después, así es como Fantino pide que me saquen de La Red, que en la radio no entendían nada porque me habían pedido tres meses antes, pero bueno así es él...".

Al mismo tiempo, remarcó que "por eso no le duran mucho los equipos de laburo en su vida, porque es complicado Alejandro...". Y continuó con la historia: "Me puse a llorar porque sentí una impotencia increíble, tenía ganas de agarrarme a piñas con Tronco porque había sentido ´mi viejo me compró esto, me la robaron´. Toda la tristeza que tuve hasta que volví al otro día a la radio... Esa sí fue una de las veces en las que más triste me sentí".

Muy acongojado, el reportero insistió: "Todavía anda dando vueltas en Internet el video de cuando me pongo a llorar porque me robaron la tablet. Recordándolo, hasta me aflige y me da bronca porque es un sistema tan perverso el que se arma cuando un líder se comporta de esta manera, que te hace sentir mal a vos cuando te enojás porque supuestamente es una joda". "Te dicen ´bueno, pero esto es así, los medios son así´... Siempre lo van llevando para el camino del que vos seas el que no entendés cómo son las cosas. Esa vez, en la radio, la pasé muy mal. Pero gracias a Dios no trabajé más con ellos. La vez que peor la pasé en vivo fue esa", concluyó.