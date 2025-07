El esperanzador parte médico de Locomotora Oliveras: "Respiraciones espontáneas"

A 14 días de su internación, este lunes se conoció un nuevo parte médico de Alejandra "Locomotora" Oliveras tras sufrir un ACV isquémico. Los médicos del Hospital Cullen de Santa Fe confirmaron que la exboxeadora “respira con menor asistencia mecánica” y “mantiene estabilidad neurológica”.

El jefe de terapia intensiva del centro de salud, Néstor Carrizo, habló sobre el estado de salud de la jujeña de 47 años y confirmó que tuvo momentos de apertura ocular espontánea, respondió a órdenes moviendo su pierna derecha y, en ocasiones, le apretó la mano de un familiar. También dirigió la mirada, sobre todo ante la presencia de personas cercanas. "Son respuestas básicas, pero muy importantes. Hablan de una capacidad de interacción y comprensión, aunque todavía limitada", explicó Carrizo en diálogo con la prensa.

“La paciente ha logrado realizar respiraciones espontáneas con menor soporte del respirador, algo clave en este proceso”, detalló el médico. La traqueotomía realizada el pasado viernes fue exitosa y favoreció el avance en la desvinculación del respirador.

Según Carrizo, la apertura ocular y la respuesta a órdenes motoras simples con el lado derecho del cuerpo indican "estabilidad y conservación de funciones neurológicas básicas”. A su vez, señaló que "el resto de los parámetros clínicos, tanto su presión arterial, su diuresis y su función de sus órganos ha sido estable“, detalló el profesional.

Si bien la recuperación continúa siendo frágil y la ex campeona del mundo permanece en cuidados intensivos, el riesgo de muerte disminuyó. Consultado por los pasos a seguir, el titular de la UTI del hospital Cullen afirmó que la prioridad ahora es “consolidar lo que se ha logrado e ir progresando hasta que pueda estar sin la necesidad de respirador durante todo un día o varios días”. Esto “posibilita una asistencia con kinesioterapia de mayor intensidad, debido a que ella está más estable, y una mayor interacción”.

Una cadena de fe y afecto popular por Locomotora

Más allá de lo clínico, el entorno de “Locomotora” destacó el acompañamiento masivo que ha despertado su situación. “Ella es del pueblo. Ayer hicimos una cadena de oración. Me llaman de iglesias de todo el país, me mandan videos orando por ella. Es emocionante. Yo soy un hombre de fe y sé que eso ayuda”, expresó Jesús Oliveras, hermano de Locomotora.

Asimismo, se refirió al abrazo simbólico que tuvo lugar en las puertas del Hospital durante el fin de semana, a pesar de la intensa lluvia: “No pudo ir tanta gente, pero fue muy emotivo. Yo no llegué a entrar ese día, pero hoy la voy a ver. Estoy en Santa Fe y no me pienso mover”, explicó en Radio Rivadavia.

Jesús Oliveras aprovechó para aclarar los rumores sobre un supuesto conflicto con los hijos de Alejandra. “No hay enojo, sino una diferencia de criterio. Ellos quieren mantener todo en la intimidad. Yo los entiendo, están atravesando el peor dolor. Pero ‘Locomotora’ no es solo de ellos, es de todos. Ella es una inspiración. Siempre decía ‘levantate, luchá, no sabés cuánto tiempo vas a estar vivo’. Y eso es lo que estoy haciendo: luchando con fe y contándole a la gente cómo está, para que se una en oración”. Al recordar el momento en que su hermana abrió los ojos, no dudó en definirlo con una sola palabra: “Fue un milagro. No hay otra forma de describirlo”.

Convención Constituyente de Santa Fe: qué pasará con la banca de Locomotora

En paralelo a su estado de salud, continúa el debate institucional sobre su banca en la Convención de Santa Fe, encargada de llevar adelante la reforma constitucional provincial. El pasado jueves, durante la sesión plenaria, fue rechazada una impugnación presentada por el bloque Somos Vida, que encabeza Amalia Granata, quien reclamó que la ex boxeadora asentó residencia en la ciudad de Santo Tomé durante este año 2025 cuando la ley exige que, para ser candidato, se deben tener dos años de residencia mínima en la provincia.

Tras la desestimación de la impugnación, aún no hay resolución sobre su eventual reemplazo. De acuerdo con la normativa vigente, en caso de ausencia definitiva, debería asumir Verónica Colombo, dirigente de la UCR. Sin embargo, fuentes de la comisión de Peticiones de la Convención señalaron al medio AIRE que “por el momento no se avanzará” con esa definición.