Ajax vs Olympiacos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

Por la fecha 8 de la Champions, Olympiacos y Ajax se enfrentan el miércoles 28 de enero desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Johan Cruyff Arena.
Así llegan Ajax y Olympiacos
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Ajax en partidos de la Champions
Ajax viene de ganar en su encuentro anterior a Villarreal con un marcador de 2-1. Después de caer en 3 ocasiones y ganar 1, llega a esta jornada con 13 goles encajados frente a 7 a favor.
Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions
Olympiacos venció 2-0 a Bayer Leverkusen en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 8 goles en el arco rival y 11 en su portería.
Horario Ajax y Olympiacos, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas