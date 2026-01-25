Ajax vs Olympiacos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

Por la fecha 8 de la Champions, Olympiacos y Ajax se enfrentan el miércoles 28 de enero desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Johan Cruyff Arena.

Así llegan Ajax y Olympiacos

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Ajax en partidos de la Champions

Ajax viene de ganar en su encuentro anterior a Villarreal con un marcador de 2-1. Después de caer en 3 ocasiones y ganar 1, llega a esta jornada con 13 goles encajados frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions

Olympiacos venció 2-0 a Bayer Leverkusen en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 8 goles en el arco rival y 11 en su portería.

Horario Ajax y Olympiacos, según país