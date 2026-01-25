Boca Juniors inicia el Torneo Apertura 2026 recibiendo a Deportivo Riestra este domingo en La Bombonera en lo que será la presentación oficial de ambos equipos en el año. El partido marca el comienzo de una temporada cargada de expectativas para el conjunto de Claudio Úbeda, que además volverá a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos temporadas de ausencia.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Deportivo Riestra, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors y Deportivo Riestra?

El partido entre Boca Juniors y Deportivo Riestra por la fecha 1 del Grupo A del Torneo Apertura 2026 se jugará este domingo 25 de enero a partir de las 18:30 (hora argentina) en La Bombonera. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports y el árbitro principal del partido será Sebastián Zunino.

El conjunto de la Ribera llega a este debut con la ilusión renovada. El regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores después de dos temporadas marca uno de los objetivos principales del año, y el Apertura representa la primera oportunidad de empezar a construir un camino hacia los títulos que la hinchada tanto reclama. Durante la pretemporada, los dirigidos por Claudio Úbeda disputaron dos amistosos: un empate sin goles frente a Millonarios y una victoria por 2 a 1 ante Olimpia de Paraguay.

En cuanto al mercado de pases, Boca todavía no anunció refuerzos de manera oficial. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme trabaja a contrarreloj para cerrar incorporaciones, luego de que se cayeran las negociaciones por el extremo colombiano Marino Hinestroza, quien se fue a Brasil, y el delantero de San Lorenzo Alexis Cuello. Los nombres que suenan con más fuerza son Ángel Romero, quien quedó libre del Corinthians, el extremo colombiano Kevin Serna del Fluminense y el volante Santiago Ascacíbar de Estudiantes de La Plata.

La enfermería complica los planes del cuerpo técnico para este debut. Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez están lesionados y no estarán disponibles, lo que abre una oportunidad inesperada para Lucas Janson. El ex Vélez Sarsfield, relegado durante buena parte del año pasado, se perfila como la referencia del área tras reemplazar a la "Bestia" en el amistoso ante Olimpia.

Por su parte, Deportivo Riestra encara una temporada histórica. El Malevo participará por primera vez en un torneo internacional, la Copa Sudamericana 2026, tras clasificarse por la tabla anual del año pasado. El equipo dirigido por Gustavo Benítez tuvo un mercado de pases con varios movimientos: se destacan las llegadas del volante central Nicolás Watson desde Instituto, el arquero Iván López y el delantero José Ingratti proveniente de Mitre de Santiago del Estero. La baja más sensible fue la de su ex capitán Milton Céliz, que emigró al Barcelona de Guayaquil.

La única vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 27 de octubre de 2024, en el marco de la fecha 19 de la Liga Profesional. Aquel día empataron 1 a 1 en La Bombonera con goles de Edinson Cavani para el Xeneize y Braian Sánchez para el Malevo.

Formaciones probables de Boca Juniors y Deportivo Riestra

Claudio Úbeda prepara un once con varias novedades respecto a lo que se vio durante el año pasado. Tomás Belmonte, quien marcó un gol en el amistoso frente a Olimpia, se metería en la mitad de la cancha en lugar de Milton Delgado. Alan Velasco, que también convirtió ante los paraguayos, ocupará un lugar en el ataque por Brian Aguirre. Con las bajas de Cavani, Merentiel y Giménez, Lucas Janson será el encargado de ocupar la posición de centrodelantero.

Por el lado de Deportivo Riestra, el entrenador Gustavo Benítez apunta a mantener la base sólida que formó la temporada pasada. El Malevo habitualmente se para con cinco defensores, utilizando a Sansotre y Ramírez como carrileros derecho e izquierdo respectivamente. En el mediocampo aparecerá como novedad Nicolás Watson, flamante refuerzo proveniente de Instituto. En el ataque, la dupla que se consolidó el año pasado, conformada por Jonathan Herrera y Alexander Díaz, volverá a ser la carta ofensiva del equipo.

Probable formación de Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Alan Velasco; Lucas Janson.

Probable formación de Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Miguel Barbieri, Nicolás Caro Torres, Cristian Paz, Pedro Ramírez; Pablo Daniel Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía; Jonathan Herrera, Alexander Díaz.

Boca Juniors vs Deportivo Riestra: Ficha técnica