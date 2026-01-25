CEO de Airbus advierte de nuevos riesgos tras los "importantes" perjuicios comerciales

FOTO DE ARCHIVO: Se muestra un avión Airbus A320neo

‍El jefe de Airbus advirtió que la empresa debe estar preparada para adaptarse a nuevos e inquietantes riesgos geopolíticos tras afrontar el año pasado "importantes" daños logísticos ‍y financieros por el proteccionismo estadounidense ⁠y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

"El comienzo de 2026 está marcado por un número sin precedentes de crisis y por inquietantes acontecimientos geopolíticos. Debemos proceder con un espíritu de solidaridad y autosuficiencia", dijo el CEO Guillaume Faury en una carta interna vista por Reuters.

"El panorama industrial en el que operamos está sembrado de dificultades, exacerbadas por el enfrentamiento entre Estados Unidos y China".

Airbus declinó hacer comentarios sobre las comunicaciones internas.

Faury no identificó los acontecimientos geopolíticos en el memorando, que se distribuyó la semana pasada en un contexto ‌de desunión entre Washington y sus aliados sobre Groenlandia y el papel ⁠de la OTAN. Airbus es un importante proveedor ⁠europeo de defensa.

Afirmó que las múltiples presiones comerciales ya habían "causado importantes daños colaterales, logística y financieramente".

El pasado abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció amplios aranceles, lo que ‍provocó restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras. Más tarde, Washington congeló temporalmente las exportaciones de motores y otros componentes clave a ⁠China, que los utiliza para su avión ‌C919. Las piezas estadounidenses también son necesarias para los aviones Airbus ensamblados en China.

El sector aeroespacial se ha librado parcialmente de los aranceles estadounidenses.

A pesar de la agitación comercial, Faury felicitó a los 160.000 empleados del grupo por lo que calificó de "buenos resultados" en general en 2025, sin dar más detalles. Airbus publica sus resultados el ‌19 de febrero.

Airbus ‌Defence and Space "se encuentra ahora en una posición mucho más sólida gracias a su profunda reestructuración", dijo. Airbus Helicopters es "notablemente consistente en la fortaleza de su rendimiento".

LECCIONES DE RETIRADA

Faury afirmó que era "imperativo" que Airbus aprendiera de la mayor llamada a revisión de su historia en noviembre, relacionada con una actualización ​de software.

Días después, Airbus se vio obligada a recortar sus objetivos de entregas debido a unos paneles de fuselaje defectuosos, pero mantuvo sus objetivos financieros, en parte, según Faury, gracias a los avances en un plan de reducción de costos comerciales.

"Debemos ser más rigurosos en la gestión de nuestros sistemas y productos en general", afirmó Faury.

El CEO afirmó que las cadenas de suministro posteriores al COVID habían mejorado, pero seguían siendo una fuente de trastornos.

"Nuestras dificultades más graves ‍se han producido con los motores Pratt & Whitney", afirmó CFM.

Christian Scherer, jefe comercial recientemente jubilado, declaró a principios de mes que los motores de la familia A320 seguían llegando con retraso y señaló a Pratt & Whitney, que declinó hacer comentarios.

Faury señaló que el enfoque estará en los resultados financieros para el resto de esta década, acumulando reservas financieras mientras Airbus y ​Boeing se preparan para su próxima batalla en el desarrollo de aeronaves.

La de 2030 estará dominada por el desarrollo de un sucesor del A320 que entrará en servicio "a finales de la década", ​afirmó. Se espera que Boeing siga un camino similar, aunque ha dicho que su prioridad a corto plazo es reducir la deuda.

"Lograr un crecimiento rentable en la ⁠segunda mitad de la década de 2020 es esencial: tenemos que abordar este periodo crucial (la década de 2030) en una forma verdaderamente 'olímpica'", dijo Faury a los empleados. "El futuro de Airbus dependerá de nuestra capacidad para ejecutar esta estrategia".

