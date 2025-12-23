Qué es la Copa Africana de Naciones y cómo verla GRATIS en Argentina

La Copa Africana de Naciones comenzó en Marruecos. El torneo más importante del fútbol de África reúne a 24 Selecciones del continente en su edición número 35. Esta competencia se extenderá hasta el 18 de enero de 2026 y marca un hito histórico al disputarse por primera vez durante el período navideño y de Año Nuevo.

¿Qué es la Copa Africana y cómo verla gratis en Argentina?

El certamen se desarrolla en territorio marroquí tras una serie de cambios en la organización. Guinea originalmente debía ser la sede, pero fue despojada del derecho a organizarlo por falta de progreso en los preparativos. Marruecos asumió la responsabilidad y se convirtió en el país anfitrión por segunda vez en su historia, después de haber albergado la competencia en 1988.

Los partidos se disputan en nueve estadios distribuidos en seis ciudades: Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fez y Tánger. Esta edición el torneo se podrá ver en Argentina de manera abierta y gratuita a través del canal de Youtube de Claro Sports, que compró los derechos para varios de los partidos de la fase de grupos y toda la fase final a partir de octavos de final.

El formato de la Copa Africana de Naciones incluye una fase de grupos y una etapa de eliminación directa. Las 24 selecciones participantes están divididas en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona avanzan automáticamente a los octavos de final, junto con los cuatro mejores terceros según su desempeño en la fase inicial. Esta estructura permite que 16 equipos accedan a la etapa de eliminación directa, que arrancará el 3 de enero de 2026 con los octavos de final.

Los favoritos para conquistar el título incluyen a Marruecos, que juega como local y cuenta con figuras de primer nivel mundial. Los "Leones del Atlas" se impusieron por 2 a 0 en su primer partido ante Comoras. Egipto busca romper una sequía de 15 años sin títulos continentales, apoyándose en Mohamed Salah como su gran estrella. Senegal, Nigeria y Argelia también aparecen entre los candidatos principales, mientras que Costa de Marfil intentará defender la corona conseguida en 2023. El premio para el campeón alcanza los 10 millones de dólares, un incremento respecto a ediciones anteriores.

La historia del torneo respalda su importancia en el fútbol mundial. La Copa Africana de Naciones nació en 1957 con solo tres participantes: Egipto, Sudán y Etiopía. A lo largo de las décadas, el certamen se expandió gradualmente hasta alcanzar el formato actual de 24 equipos en 2019. Egipto lidera el palmarés con siete títulos, seguido por Camerún con cinco coronas. Marruecos solo ganó una vez, en 1976, y aspira a conquistar su segundo trofeo en casa. El torneo se disputa cada dos años y representa la máxima competencia de selecciones africanas.

Los grupos de la Copa Africana 2025

Grupo A

Marruecos

Mali

Zambia

Comoras

Grupo B

Egipto

Sudáfrica

Angola

Zimbabue

Grupo C

Nigeria

Túnez

Uganda

Tanzania

Grupo D

Senegal

República Democrática del Congo

Benín

Botsuana

Grupo E

Argelia

Burkina Faso

Guinea Ecuatorial

Sudán

Grupo F