Insólito: el tenista Nick Kyrgios tomó gaseosa en medio de un partido del Abierto de Australia

El tenista australiano Nick Kyrgios tomó una gaseosa en medio de un partido del Abierto de Australia y luego perdió.

Lo más lógico en estos casos, para recuperarse por la tremenda exigencia que provocan los partidos de tenis, es tomar agua. El alto rendimiento deportivo no se forma a base de gaseosa. Sin embargo, el tenista australiano Nick Kyrgios estuvo lejos de cumplir con esta premisa, lo que puso en peligro su rendimiento en la cancha. Kyrgios abrió una latita de Pepsi antes de comenzar el cuarto set de su partido, minutos después lo perdió y quedó eliminado del Abierto de Australia.

El polémico deportista, quien por la segunda ronda del primer Grand Slam del año enfrentaba a su par ruso Daniil Medvedev con el objetivo de avanzar de ronda, se despidió rápidamente. Cabe destacar, que hace dos semanas se recuperó del Covid-19 y volvió al ruedo en este certamen. No le fue nada bien, y encima protagonizó un momento insólito -que no le sirvió para nada- ante el N°2 del ranking ATP.

La victoria quedó en manos de Medvedev minutos después de que Nick Kyrgios abrió la Pepsi antes del cuarto set. El tenista local perdía 2 a 1 en sets (7-6, 6-4, 4-6) y cayó en el cuarto por 6-2. Poco le ayudó la descabellada decisión que tomó, ya que quedó afuera del certamen, aunque es cierto que fue ante uno de los mejores del mundo. Por si esto fuera poco, discutió con el juez de silla y rompió una raqueta de la bronca.

El Abierto de Australia da que hablar nuevamente con uno de sus protagonistas. Tras la novela de Novak Djokovic, quien finalmente no jugó ya que no se vacunó y posiblemente no estará en Roland Garros, el torneo sumó una nueva curiosidad. Esta decisión influye directamente en Daniil Medvedev, quien está cada vez más cerca de sacarle el puesto de N°1 del mundo al serbio, lo que conseguirá si sale campeón y le descuentan puntos a "Nole".

Sin argentinos en el singles

Tanto Diego Schwartzman como Sebastián Báez quedaron afuera del Australian Open tras sus respectivos partidos. El "Peque" cayó 7-6, 6-4, 6-4 ante el local Christopher O'Connell en segunda ronda, mientras que Báez no pudo ante el experimentado Stefanos Tsitsipas y perdió 7-6, 6-7, 6-3, 6-4. Fue la primera presencia de este último en un Grand Slam, y el joven que participó de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 es uno de los deportistas que proyecta un gran futuro en el tenis argentino.

Por su parte, Schwartzman aseguró que regresará a nuestro país para jugar en la gira sudamericana de polvo de ladrillo. También, se preparará para lo será la serie de Copa Davis ante República Checa que se llevará a cabo en el mes de marzo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El argentino tiene en mente recuperar rápidamente el buen nivel con el que brilló en otros torneos.