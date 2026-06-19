¡Mamá está acá! El sueño de Vozinha para el Mundial se hace realidad

Copa Mundial de la FIFA 2026: Ana Candida Evora, madre de Vozinha, de Cabo Verde, llega a Estados Unidos.

Por Rohith Nair ​y Joyce Zhou

MIAMI, 19 jun (Reuters) - La extraordinaria historia en el Mundial del portero de ‌Cabo Verde, Vozinha, ‌dio otro giro emotivo el viernes, cuando su madre llegó a Miami tras recibir un visado de Estados Unidos, lo que le permitirá ver a su hijo jugar frente a Uruguay el domingo.

Ana Candida Évora viajó desde Praia, la capital ​de Cabo ⁠Verde, después de que el Departamento de ‌Estado de Estados Unidos le concediera el ⁠visado a raíz de ⁠las emotivas declaraciones de Vozinha tras el sorprendente empate a 0-0 de los debutantes en el torneo ⁠ante España, partido en el que ​el futbolista de 40 años fue ‌nombrado mejor jugador del ‌encuentro.

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Vozinha dijo que estaba encantado de que su ⁠madre pudiera por fin verle jugar en el Mundial en persona, pero dejó en claro que quería que la atención volviera al ​fútbol, ‌ahora que Cabo Verde se prepara para un partido que podría acercarle a las rondas eliminatorias.

Évora salió de la zona de arribos del Aeropuerto Internacional de Miami ⁠a las 15:53 hora local, vestida con una camiseta rosa, y sonrió mientras le estrechaba la mano a miembros del personal acreditados por la FIFA.

Rodeada por personal de la FIFA y del aeropuerto, atravesó un pequeño grupo de periodistas que la esperaban ‌antes de subir a un ascensor y continuar su viaje para reunirse con su hijo antes del partido del domingo de por el Grupo H contra Uruguay.

"Quiero desearle buena suerte y que ‌haga un buen partido", dijo a los periodistas.

No quedó claro de inmediato si emprendería el viaje de ‌cinco horas en ⁠automóvil hasta Tampa, donde su hijo se aloja antes del partido, o ​si esperaría hasta el domingo para el reencuentro.

(Texto de Julien Pretot desde Nueva York; edición de Christian Radnedge; editado en español por Daniela Desantis)