Rodrigo Lussich estalló ante la viralización de la fake news que compartió Florencia Peña al aire en Luzu TV.

Florencia Peña anunció la muerte del padre de Lionel Messi, Jorge Messi, a través de su programa en LuzuTV, El Show del Verano. Sin embargo, luego de que la producción confirmara que la noticia es falsa, la conductora pidió disculpas: “Me comí la curva y me comí la fake news”. En ese sentido, el periodista Rodrigo Lussich criticó los hechos al aire.

Durante una transmisión de Intrusos (América TV), el periodista Rodrigo Lussich aseguró: “Es un tema que estaba muy instalado en redes y también en el ida y vuelta de los chats periodísticos de conductores y gente del medio que tenían versiones inquietantes sobre la salud de Jorge Messi. Flor Peña va al aire en su programa de Luzu y ella dice ‘acaba de morir el papá de Messi’. Además tampoco conocía el contexto de lo que estaba contando que es que el padre de Messi tiene un tema de salud”.

Asimismo continuó: “El principal responsable es el medio, es Luzu TV. Es el primer responsable de que esto salga al aire, después en boca de un comunicador o una comunicadora, en este caso de Florencia Peña, que asumirá su propia responsabilidad. Ella pidió disculpas pero la van a matar igual”.

El comunicado de la familia Messi ante la fake news

Frente a este hecho, la familia de Lionel Messi difundió un comunicado para dar información sobre el cuadro de salud que atraviesa su padre, Jorge y además concientizar sobre el rumor que difundieron en Luzu TV: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

Asimismo el comunicado continuó: “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

