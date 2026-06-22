"Lumumba Vea" llega al Mundial para ofrecer un apoyo único a la República Democrática del Congo

El aficionado Michel Nkuka Mboladinga posa como una estatua del héroe de la independencia del país Patrice Lumumba en la Copa Africana de Naciones

La República Democrática del Congo contará con la inconfundible ‌presencia de Michel ‌Kuka Mboladinga en las gradas cuando se enfrente a Colombia en Guadalajara el martes, tras su llegada tardía al Mundial para aportar su particular forma de animar al equipo.

Mboladinga, que saltó a la ​fama en la ⁠fase final de la Copa Africana ‌de Naciones de 2025 celebrada ⁠en Marruecos, será una ⁠presencia muy bienvenida para la selección congoleña, que busca dar continuidad a su empate 1-1 ⁠ante Portugal en Houston.

Vestido con chaqueta ​y corbata para recordar al ‌primer ministro de su ‌país, Patrice Lumumba, Mboladinga permanece completamente ⁠inmóvil en homenaje al político que fue asesinado por un pelotón de fusilamiento en 1961.

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Apodado "Lumumba Vea" por este homenaje, ​Mboladinga levanta ‌el brazo para adoptar una pose similar a la que luce Lumumba en una estatua situada en Kinshasa, la capital de su país, ⁠lo que contrasta radicalmente con los animados cánticos y vítores de los aficionados que le rodean.

La Federación Argelina de Fútbol se disculpó ante Mboladinga durante la Copa de Naciones después de que el delantero Mohamed Amoura se ‌burlara de él cuando su equipo eliminó a los congoleños del torneo, lo que provocó una oleada de críticas en las redes sociales.

La llegada de Mboladinga al Mundial ‌se retrasó debido a las restricciones impuestas a los viajeros procedentes de la República Democrática ‌del Congo ⁠a raíz del brote de ébola en el país, que ya ​ha contagiado a más de 1.000 personas y ha cobrado 254 vidas.

Con información de Reuters