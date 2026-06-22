De qué cuadro es Thiago Almada: por quién hincha el futbolista

Thiago Almada en la Selección Argentina.

Thiago Almada se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la nueva generación de la Selección Argentina. Surgido de Vélez Sarsfield y campeón del mundo con la Albiceleste, el mediocampista ofensivo ganó protagonismo tanto por su rendimiento dentro de la cancha como por las historias que rodean su vida fuera del fútbol. Su origen en Fuerte Apache, el mismo barrio que vio crecer a Carlos Tevez, es parte de una trayectoria marcada por el esfuerzo y la superación.

A medida que fue consolidándose en la élite, Almada evitó referirse al club del cuál era hincha de pequeño, aunque sus familiares dieron muchas pistas alrededor de este tema, que desata especulaciones al tratarse de un futbolista importante en la actualidad. Diferentes episodios y declaraciones permitieron conocer cuál es el equipo que ocupa un lugar especial en su corazón.

De qué equipo es hincha Thiago Almada

Thiago Almada es hincha de Boca. Una situación vivida en el marco de su consagración con Botafogo de la Copa Libertadores permitió ver con claridad esta situación, cuando familiares entonaron un tema incluyendo que eran de Boca. "Sí sí señores, yo soy de Bota; Sí sí señores de corazón / Porque este año, de Fuerte Apache, de Fuerte Apache salió el nuevo campeón", parece escucharse, con algún Boca en el medio, colado.

Además, reveló una vez su preferencia por el "Xeneize" antes que por el "Millonario" en caso de volver a jugar en la Argentina. "Tengo mucha familia hincha de Boca y soy fanático de Riquelme, así que entre las opciones que me das, jugaría en Boca", dijo tiempo atrás, cuando le preguntaron en qué club de la Argentina le gustaría jugar al joven surgido de Vélez Sarsfield.

La admiración de Thiago Almada por Riquelme

Almada junto a Riquelme.

Al referirse a sus parecidos y referente, el volante ofensivo se refirió a una comparación que le hizo Marcelo Bravo, su ex entrenador y coordinador en las divisiones inferiores de Vélez. "Me decía que le hacía acordar al Burrito Ortega. Siempre me lo dijo", confesó. Sin embargo, se apresuró a sacarlo del foco y dijo quien era su verdadero ídolo, al decir: "Pero yo siempre lo miraba a Riquelme cómo jugaba".

Más allá de esa preferencia, Almada construyó su carrera lejos de Boca. Formado en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, debutó en Primera División con apenas 17 años y rápidamente llamó la atención por su habilidad, velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno. Posteriormente dio el salto al fútbol internacional, primero en la MLS de Estados Unidos y luego en Brasil y Europa. Ese recorrido también le permitió ganarse un lugar en la Selección Argentina, con la que fue campeón del mundo.