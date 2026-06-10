WOS regresa a la provincia: Villa Ballester se prepara para una de las fechas más esperadas de su Gira Bonaerense.

Luego de cuatro años sin realizar una gira de estas características por la provincia de Buenos Aires, WOS volvió a encontrarse con su público bonaerense a través de una serie de conciertos que lo están llevando por distintas ciudades con una propuesta más cercana e íntima que la de sus habituales presentaciones en grandes festivales y estadios.

La Gira Bonaerense '26 comenzó con una respuesta contundente por parte de sus seguidores. Las fechas en Mar del Plata, Bahía Blanca e Ituzaingó agotaron sus entradas con anticipación, confirmando el enorme momento artístico que atraviesa Valentín Oliva, uno de los músicos más influyentes de su generación.

, WOS volvió a encontrarse con su público bonaerense a través de una serie de conciertos que lo están llevando por distintas ciudades.

Ahora, todas las miradas apuntan a Villa Ballester, donde el artista se presentará el próximo 12 de junio en el Club Alemán. El show promete ser uno de los encuentros más especiales de esta gira, ya que permitirá ver a WOS en un formato de cercanía poco habitual para un artista acostumbrado a convocar multitudes.

La gira ya pasó por escenarios emblemáticos como Once Unidos de Mar del Plata, Club Estudiantes de Bahía Blanca, Unión y Progreso de Tandil, Sociedad Rural de Junín y el Microestadio GEI de Ituzaingó. Después de Ballester, el recorrido continuará con dos fechas consecutivas en el Microestadio Lanús, ambas con localidades agotadas.

Cómo es el regreso a los escenarios de WOS

El regreso a los escenarios bonaerenses encuentra a WOS atravesando una etapa de consolidación artística. Desde su irrupción como campeón internacional de freestyle hasta convertirse en una de las voces más representativas de la música argentina contemporánea, el músico logró construir una identidad propia que trasciende los géneros.

Su último álbum de estudio, Descartable, mostró una evolución sonora marcada por la incorporación de elementos del rock, el funk y la canción latinoamericana, sin abandonar la intensidad lírica que caracteriza a su obra. El disco fue celebrado tanto por la crítica como por el público y reafirmó su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.

En los últimos años, además, WOS se consolidó como uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional. Sus giras lo llevaron por América Latina, Europa y distintos festivales de relevancia global, mientras que canciones como "Arrancármelo", "Morfeo", "Melón Vino" y "Canguro" acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

Sin embargo, más allá de los números, una de las características que explican su conexión con el público es la energía de sus conciertos. Cada presentación combina potencia rockera, sensibilidad, improvisación y una fuerte interacción con la audiencia, transformando cada fecha en una experiencia diferente.