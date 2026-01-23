Wos se aleja de la música y anuncia su nuevo rumbo laboral: "Un salto al vacío".

El rapero Wos vuelve a la actuación como protagonista de la película Magnetizado, una adaptación libre de la novela homónima de Carlos Busqued. El anuncio del artista y el comunicado oficial sobre el inicio de la producción dirigida por Luis Ortega en su regreso al cine.

Wos protagonizará la próxima película de Luis Ortega, en el rol de Ramón, un cura carismático y de comportamiento errático que se enamora de una talentosa actriz con permanentes crisis nerviosas. Desde el momento en que se conocen ya no imaginan una vida sin el otro. La reseña comenta: “Es la historia de un amor que cae como un rayo y se transforma en confusión, en locura. Algo que casi todos conocemos. Los personajes buscan la verdad en el amor, en el arte, en Dios, en el crimen, en el oro,—pero solo encuentran la aventura de estar vivos”.

El director de El Ángel y El Jockey, comenta: “Es la primera vez que hago una historia así y estoy fascinado con la idea. Antes de filmar estamos ensayando y grabando todas las escenas del guión. Valentin le está dando una dimensión al personaje que yo nunca había imaginado. La película va a estar a la altura de la locura que está viviendo el mundo hoy”.

Qué dijo Wos sobre su vuelta al cine

Sobre su vuelta al cine como actor el rapero Wos sostuvo: “La interpretación en general es algo que siempre estuvo y sigue presente en mi vida. Lo que me hizo pensar en volcarme por un tiempo de lleno a esto fue la posibilidad de hacer algo con Luis. Admiro y me siento identificado con su trabajo y con su manera de transitar los procesos artísticos, lo que vuelve muy atrayente la idea de ser parte de esto. Hay una historia explosiva, un personaje muy particular. Me genera un gran deseo poder habitarme de una forma distinta por un rato, salir de Wos y lograr ser parte de un proceso colectivo con la fuerza y potencia que tiene Magnetizado”.

"Poder dar un salto al vacío desde la enorme confianza y certeza de saber que este es el camino. Aparte me siento identifcado en varios aspectos con el personaje porque se encuentra en una búsqueda permanente, repleto de formas poco ortodoxas. De todos modos, creo que este personaje tiene un registro más amplio que el mío en lo cotidiano, y llega a lugares más extremos, quizá porque se anima a hacer cosas que la mayoría no. Tiene un mambo lindo con la palabra que lo lleva a desarrollar discursos que intentan explicar ciertas revelaciones que él tiene. Va tomando mucha más vida y posibilidades a medida que avanza la película, es muy interesante e intrigante no saber donde puede terminar", sumó.