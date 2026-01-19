Willem Dafoe viene a Buenos Aires a presentar su nueva película.

Willem Dafoe llega a la Argentina para presentar su nueva película The Souffleur, dirigida por el argentino Gastón Solnicki. Los detalles sobre el filme que traerá nuevamente a la estrella de cine a Buenos Aires, donde ya hizo funciones de teatro y participó de festivales de cine.

Willem Dafoe presentará The Souffleur en la sala del MALBA en una función especial el 31 de enero. La película estrenará en el mismo museo durante el mes de febrero.

"Después de trabajar treinta años gestionando un icónico hotel en Viena, Lucius descubre que el edificio ha sido vendido a un desarrollador inmobiliario argentino que pretende demolerlo y rediseñarlo. Con la ayuda de su hija y un puñado de empleados leales, iniciará una cruzada para aferrarse a la vida que ha construido. Lo que sigue es una historia de desvíos, espionaje y lucha paranoica por preservar un mundo que se desvanece, y el único hogar que ha conocido en su vida", reza la sinopsis de The Souffleur.

Qué dijo la crítica de The Souffleur

Además de Willem Dafoe The Souffleur se completa con la actuaciones de Lilly Lindner, Stéphanie Argerich, Gastón Solnicki, Claus Philipp y Camille Clair como Nicolaia Yanco. La crítica especializada la valoró positivamente: según The Hollywood Reporter la película está "bellamente construida". La película tendrá funciones durante el mes de febrero en el MALBA (Avenida Presidente Figueroa Alcorta 3415, CABA).

Esta no es la primera vez que Willem Dafoe viene de visita a Buenos Aires: en 2014 presentó el espectáculo teatral The Old Woman, junto a Mikhail Baryshnikov en el Teatro Ópera Orbis, en la Avenida Corrientes.