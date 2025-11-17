Paul McCartney y su nuevo tema con fuerte carga política.

Paul McCartney, uno de los integrantes de la mítica banda de rock británica The Beatles, es quizá de los artistas más reconocidos en todo el mundo. Sus obras traspasaron generaciones enteras y alcanzaron todos los rincones del planeta, tal y como lo siguen haciendo en nuestros días: a pesar de tener 83 años, el oriundo de Liverpool sigue dando que hablar con nuevas canciones y giras (incluida la que lo trajo a la Argentina por última vez, en octubre del 2024).

En los últimos días, se supo que el europeo lanzará pronto un nuevo tema. Lejos de ser uno que carezca de contenido o tenga una letra bohemia, el mismo contiene un fuerte contendio político, ya que nació precisamente como crítica a una ley que atenta contra la propiedad intelectual de los músicos.

El nuevo tema de Paul McCartney: "Bonus Track"

Según trascendió, Bonus Track será una pieza de Paul McCartney que contará con la particularidad de ser "silenciosa", poseyendo 2 minutos y 45 segundos de ruidos ambientales mínimos dentro de un estudio de grabación. El sencillo se incluirá en la reedición del álbum "Is this what we want?" ("¿Esto es lo que queremos?") que saldrá el 8 de diciembre.

Este último fue lanzado originalmente en febrero de este 2025, siendo un proyecto que va en contra de una propuesta que ha tomado fuerza en el gobierno: la de flexibilizar los derechos de autor en favor de las empresas de Inteligencia Artificial, para que puedan emplear creaciones suyas sin tener que dar crédito o pagar por ello.

El disco con el nuevo tema de Paul McCartney estará disponible el 8 de diciembre.

Más de mil artistas son parte del movimiento, incluyendo a otros grandes de este arte como Jamiroquai o Damon Albarn (Blur/Gorillaz). Además, cabe recordar que anteriormente tanto McCartney como famosos colegas (desde Dua Lipa hasta Elton John) firmaron una carta pidiendo al ejecutivo que considere las consecuencias que puede traer para la industria una mayor apertura a la IA.