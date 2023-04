Elena Roger, íntima: Piaf, su vínculo con la música y su relación libre con Mariano Torre

La artista dialogó con El Destape sobre Piaf, la obra que protagoniza sobre la famosa cantante francesa, su vínculo con la música y su relación libre con Mariano Torre.

Elena Roger protagoniza Piaf, la obra que retrata la vida de la icónica cantante francesa que marcó a la historia musical del siglo XX. La artista dialogó con El Destape y reveló cómo vive su presente profesional, analizó el actual contexto musical y hasta habló de su relación sin ataduras con el actor Mariano Torre, padre de sus hijos.

¿Cómo estás viviendo esta vuelta de Piaf, después de haberla hecho en Londres y en Buenos Aires hace muchos años? ¿Este momento histórico hace que la obra funcione de una manera diferente?

- Siento que la vez anterior todo el movimiento feminista no estaba tan presente como ahora y de alguna manera Edith Piaf es una feminista, una mujer que abrió muchos caminos. No por decir que luchó por derechos, sino por cómo era su comportamiento y cómo la tenían que aceptar. Se supo que una mujer también podía ser súper bien paga por lo que hace, salir de la pobreza máxima y ser una gran cantante que viaja por todo el mundo, podía casarse y tener relaciones con hombres más jóvenes que ella. Siempre pasa que uno dice: “¿Por qué un señor puede tener 70 años y estar con una chica de 30 y una mujer grande no puede estar con alguien joven?”. Se ve raro y ella lo hizo a fines de los 50 y principios de los 60. Además, el hecho de haber ayudado a sacar a los soldados de la resistencia de los campos de concentración en la guerra siento que abrió mucho camino, dio mucho ejemplo. Más allá de toda su vida de reviente, que la rockeó, con la morfina y el alcohol. No es que estemos alabando eso, pero sí su empoderamiento en otro aspecto.

Creo que el éxito de Piaf tiene que ver con que estamos relatando la vida de una persona con la que la gente empatiza, con todos los períodos de su vida: en el amor, en el desamor, la pobreza, el triunfo, la muerte. Es ver una vida; es como una película la obra, está tratada de esa manera y es muy dinámica, los cambios de escena a escena son realmente muy cinematográficos, las luces, todo. Además, está adornada por esta música que es muy maravillosa y hermosa.

En la obra se muestra un poco la presión a Edith Piaf como artista por parte de los productores, ¿vos sentiste algo por el estilo, a menor escala, alguna vez?

- No, para nada. No soy ese tipo de artista, mi camino no fue para ese lado. Nunca agarré por ese lado del éxito tan grande, ella era como una popstar. La exprimían pero ella necesitaba cantar también, no es que estaba agotada. Eso es lo que muestra un poco la obra, en algún momento, que el representante quiere que sí o sí salga a cantar pero también era una necesidad económica de ella. Piaf no creía en el ahorro, ella tenía y gastaba. Entonces, cuando se quedaba sin plata, había que salir sí o sí a trabajar. No es que fue una vida de una cantante usada y utilizada.

Estás casi todo el tiempo en escena en Piaf y cantás mucho. ¿Cómo hacés cuando tenés dos funciones seguidas de dos horas cada una?

- Es una buena pregunta (risas). Lo hacemos, es entrenamiento, concentrarse, no gastar mucha energía. Lo logramos hacer. No somos los únicos artistas que lo hacemos, preguntale a Francella y Florencia Peña que no sé cuántas funciones por semana hacían con Casados con Hijos, me quedé asombrada. Como 11 funciones. Pero sí, se hace. Es un desgaste muy grande para mí, pero se hace.

¿Qué música estás escuchando últimamente? ¿A qué le estás prestando atención?

- En este momento no estoy abocada a la música, a la búsqueda. Viste que a veces uno se pone a buscar repertorio. Estoy escuchando mucho a Piaf, estoy como embebida en ese mundo desde hace un rato largo.

En cuanto a eso, ¿cómo es el proceso de interpretar a alguien tan emblemático? ¿Cómo lo vivís?

- Me meto de lleno en lo que fue esa persona. Me tocó en este momento también. La primera vez que hice Piaf estuve muchos meses estudiando sobre su vida. En esta segunda oportunidad, como ya tengo mucha data, lo único que hice fue repasar. Estoy todo el tiempo buscando data, leyendo alguna biografía, mirando algún video, tratando de siempre tener algún dato más de ese personaje. Es según cómo me voy sintiendo, hay momentos en los que siento que tengo que volver a verla, otros en los que necesito dejarla un poco en paz y dejar que fluya lo mío.

¿Tenés algún personaje nacional o internacional que te gustaría hacer?

- La verdad que no. Siento que estos personajes que vinieron (Evita y Piaf) son muy fuertes y a veces es como que me niego a seguir interpretando figuras que ya existieron (risas). Pero sé que así como vinieron Evita y Piaf a mi vida, si hay alguno más que tenga que interpretar, va a venir en mi camino; no siento una necesidad porque ya transité esto de ser una persona histórica. Ya lo transité, me gustaría hacer otro tipo de experiencias. Pero si tuviera que hacer otro personaje histórico, estoy segura de que ese personaje vendría a mí como los que ya hice.

¿Qué diferencias notás al cantar canciones de un repertorio tuyo y cantar, por ejemplo, en Piaf?

- En general hago repertorios muy eclécticos, salvo cuando me dediqué a trabajar con Escalandrum o cuando hice el repertorio de María Elena Walsh. Lo que me pasa con respecto a la obra es que, no la imito exactamente, pero estoy haciendo un aire a Piaf, no es mi versión. Trato de que la gente cuando me escuche me pueda creer que soy Piaf y no Barbra Streisand (risas). Cuando canto en mis recitales las canciones que a mí me gusta cantar, soy yo cantándolas, entonces ahí ya se modifica porque estoy siendo auténtica y no imitando o trayendo al espíritu de una persona a cantar.

Y se genera una conexión distinta con el público también, ¿no?

- Claro. Cuando es un recital mío, hablo bastante y me comunico con la gente. Cuando hago una obra como esta, no, el público solo mira lo que estamos haciendo.

Es más distante.

- Es como hacer algo sin tener ese feedback inmediato. En cambio, en un recital, podés decir “¿Y, cómo la están pasando?”. Es más inmediato.

¿Y proyectos musicales a nivel discográfico hay?

- Sí, hay pero no me gusta contar antes de que las cosas sucedan (risas). Tengo esa tara; pero sí, voy a estar grabando algunas cosas en breve.

O sea, que este año, a más tardar el próximo, va a haber música nueva.

- Sí, algo va a salir.

¿Sos de prestar atención a lo que está en auge a nivel musical en las distintas épocas? Por ejemplo, ahora están el trap y el reggaetón. ¿Sos de analizar esas cosas?

- Tengo hijos muy pequeños, casi adolescentes. Muchas cosas me llegan de la música que ellos escuchan, que también tienen su target. Además subís a cualquier lado y están escuchando reggaetón o algo de eso y obviamente entiendo de qué se trata. Hay cosas que me gustan, cosas que no. Hay cosas más elaboradas que quizá me gustan más, otras que son demasiado simples y digo “¿Para qué?”. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a experimentar lo que quiere decir. Siento que la música es una hermosa vía de comunicación, expresión y que la sociedad en este momento está hablando así porque así es como está.

¿Tenés el recuerdo de alguna canción o algún disco que escuchaste en tu infancia o adolescencia que hizo que cambiara el significado de la música para vos?

- Me gustaba mucho escuchar música clásica y escuchaba mucho el disco "A night at the Opera" de Queen, precisamente porque tenía mucha cosa clásica. Escuchaba mucho Serú Girán, el disco de Peperina, entonces tenía como ese mundo.

Yendo para otro lado, hace unos años tanto vos como tu pareja (Mariano Torre) contaron que tenían una relación abierta, por así decirlo. En ese momento no se hablaba todavía tanto del tema, ¿notás que ahora están más normalizados ese tipo de vínculos?

- Sí, ahora es algo muy común. Pero siempre lo dije: más que una relación abierta es una relación honesta, que no es lo mismo. Realmente yo sé que lo que pregunto me es contestado con la verdad y yo también contesto con la verdad. Y nos aceptamos como somos, no hay nada que ocultar, que de ahí viene el engaño. Cuando el otro no acepta cómo es la otra parte de la pareja, esa parte tiene que empezar a engañar para poder mantener la relación. Es un poco de las dos partes y lo que siempre sentí en mi relación con Mariano es que hasta hoy, no sé lo que va a pasar en el futuro, logramos una relación honesta.

Incluso va más allá de la infidelidad en el sentido de estar con otras personas.

- Claro, no tiene nada que ver ni siquiera con el sexo. O a lo mejor la gente alucina que nosotros, no sé, vamos a fiestas juntos con muchas personas y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que respetamos las necesidades de cada uno y ser honestos al respecto. No hay un miedo al engaño, no está. Es otra cosa.

Está bueno también porque a mucha gente los celos les arruinan la vida y es una manera mucho más sana de vivir la relación de pareja.

- Claro. La realidad es que lo que entendimos después de haber pasado por otras parejas y haber llegado a estar juntos es que no pertenecemos al otro; día a día elegimos estar con el otro. Entonces, es como que yo quiero estar con él y él conmigo y todos los días renovamos ese contrato. No estamos ni casados, como para tener algo que sostener; es un día a día en el que elegimos estar de esta manera y, hasta ahora, está dando resultados (risas).

¿Te gustaría hacer televisión?

- Lo más cercano a televisión que hice últimamente fue la serie Entrelazados, que ahora va a salir la segunda temporada en mayo, que se hizo en el año de la pandemia.

Hiciste una de las versiones de Evita más icónicas del mundo, ¿qué sentís por ella como personaje?

- Fue una de las mujeres importantes que han abierto caminos y al interpretarla pude entender cierta parte de sus decisiones. Fue muy interesante interpretarla, sobre todo para empezar a entender de política partidaria, que no me gusta mucho. Empecé a entender cómo se maneja ese mundo.

¿Actualmente cómo ves al panorama sociopolítico, cómo vivís la polarización que hay siendo una persona que no se lleva tan bien con los partidismos?

- Me apena mucho que no haya unión en muchas cosas. Siento que es como una telenovela lo que sucede: él dijo, yo dije, yo hice, ella hizo, él no hizo; siempre la culpa la tiene el otro. Creo que en esta era es interesante entender todo lo que nos sucede desde el lugar que uno ocupa; siempre tendemos a poner la culpa en el otro y hay que empezar a ver qué hace uno, hasta energéticamente, no solo en acciones.

