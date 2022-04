Closer, la comedia dramática que cuestiona a las relaciones monogámicas

La obra protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Juan Gil Navarro, Gonzalo Valenzuela y Carolina Peleritti pone al público a reflexionar sobre los vínculos de pareja.

Closer es una obra protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Juan Gil Navarro, Carolina Peleritti y Gonzalo Valenzuela que aborda las vicisitudes de las relaciones sexoafectivas con influencias de la comedia y el drama. La obra dirigida por Corina Fiorillo es una versión de la original de Patrick Marber estrenada en Londres en 1997, adaptada por Fernando Masllorens y Federico González del Pino.

La obra, que tiene funciones de miércoles a domingos en el Multiteatro Comafi ( Av. Corrientes y Talcahuano, CABA), es una parodia a lo insólitos que son los vínculos de amor romántico, en los que la exclusividad sexual suele ser la causa de un sinfín de angustias y mentiras. La trama de Closer se trata de cuatro personajes que arman, desarman e intercambian sus relaciones durante toda la obra con un sentimiento que los acompaña siempre: la culpa.

En un principio el texto resulta algo vago, con remates poco efectivos, pero luego cobra potencia y se establece un código entre el humor de la obra y el público que no se rompe hasta el final. Con cuatro actuaciones muy logradas, en las que se destacan Castiglione y Gil Navarro, Closer mantiene al espectador atrapado en los conflictos generados por los deseos sexuales y emocionales de los personajes que no hacen más que causar constantes contradicciones entre ellos. Si bien en ningún momento de la obra se hace alusión explícita al poliamor, el final de alguna manera grita que la monogamia no es la opción para muchas parejas que se niegan a un vínculo abierto.

Mediante preguntas súper explícitas del engañado al infiel sobre detalles de sus encuentros sexuales extramatrimoniales, Closer parodia la sobredimensión que se le suele dar al sexo y cuánto afectan las infidelidades al autoestima de las personas. Por otro lado, el ingenioso juego escenográfico que la obra presenta mediante la aparición y desaparición de camas, sillones y escaleras permite una buena dinámica para el desarrollo de la trama, ya que habilita una ruptura con los límites temporales y espaciales y así se aporta más énfasis en la intencionalidad de cada escena.

Ficha técnica

Dirección: Corina Fiorillo

Elenco: Sofía Gala Castiglione, Juan Gil Navarro, Carolina Peleritti y Gonzalo Valenzuela

Autor: Patrick Marber

Versión: Fernando Masllorens y Federico González del Pino

Funciones: de miércoles a domingos en Multiteatro Comafi