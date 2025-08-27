Qué son las friendship bracelets, las pulseras con las que Travis Kelce conquistó a Taylor Swift.

Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron al mundo con el anuncio de su compromiso, una noticia que rápidamente se volvió viral entre sus fans y que selló uno de los romances más comentados de los últimos años. La pareja compartió en redes sociales las fotos de la emotiva propuesta y, como era de esperar, el momento despertó una ola de celebración en todo el mundo.

Pero mucho antes de ese gran paso, hubo un detalle que marcó el inicio de su historia: las friendship bracelets. Con estas pulseras, que nacieron como una tradición dentro del fandom de Taylor durante The Eras Tour, Kelce encontró la forma de llamar la atención de la cantante y dejar en claro su interés. Lo que empezó como un guiño simpático terminó siendo el gesto que abrió la puerta a una relación que hoy ya dio un paso decisivo hacia el altar.

Qué son las friendship bracelets y qué tienen de especial

Las friendship bracelets son pulseras hechas a mano con mostacillas de colores, letras y símbolos que suelen aludir a canciones, discos y momentos de la carrera de Taylor Swift. Inspiradas en un verso del tema "You’re on Your Own, Kid" (“Haz las pulseras de la amistad, aprovecha el momento y saborea”), empezaron a circular en la primera etapa de The Eras Tour en 2023.

Travis Kelce conquistó a Taylor Swift con las famosas friendship bracelets.

Rápidamente se convirtieron en un ritual para las swifties: antes de cada show, los fans preparan decenas de pulseras para intercambiar con desconocidos que comparten la misma pasión. Más que un souvenir, son un gesto de unión y complicidad que atraviesa fronteras. Tanto en Argentina como en Estados Unidos, la imagen de brazos repletos de pulseras de colores se volvió una postal de cada concierto.

Fue justamente en ese contexto que Travis Kelce aprovechó la costumbre para acercarse a Taylor. En lugar de usar la pulsera como un simple accesorio, el jugador de los Kansas City Chiefs la transformó en un gesto romántico que terminó captando la atención de la cantante.

Cómo fue el anuncio de casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce

A casi dos años de haber hecho pública su relación, Taylor Swift y Travis Kelce decidieron dar un paso más: anunciaron su compromiso con una serie de fotos íntimas y románticas que en cuestión de minutos superaron los 11 millones de “me gusta”. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, escribió la artista junto a las imágenes de la pedida de mano, que tuvo lugar en un jardín rodeado de flores.

El anuncio llegó apenas unas semanas después de que Taylor confirmara su nuevo álbum The Life of a Showgirl y generó un furor similar. Para sus seguidores, este compromiso es un hito en la vida de la cantante, que en muchas de sus canciones habló de amores frustrados y desilusiones sentimentales.