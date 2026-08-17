Sticky Fingers: primer show en Argentina y consolidación en la escena alternativa

Sticky Fingers hizo vibrar al Complejo C Art Media (Gentileza: DF Entertainment)

Un día Sticky Fingers vino a Argentina y el show fue una fiesta. La banda australiana se presentó en un Complejo C Art Media repleto y en poco más de una hora y media dejó felices al público local que esperó por más de 10 años una visita a nuestro país.

La noche comenzó con The Terrys, la banda telonera que preparó el ambiente para la salida del grupo, que tuvo un inicio especial y fue encabezada por el carismático tecladista Freddy Crabs luego del hit de Underworld: Born Slippy.

El show comenzó con Land of Pleasure, canción que da nombre al disco homónimo del 2014 y uno de los más queridos por los fans. Ese fue el inicio de una lista que pasó por todos los álbumes del grupo y dejó en evidencia la fusión de reggae, rock, psicodelia, pop y elementos electrónicos que caracteriza a la banda. Y que el público acompañó de principio a fin.

Luego siguieron Lop; Sad Songs; Outcast; If you go; These girls; Gold snafu; Rum rage; Cool & calm; Saves the day; Angel y Waterfall con los que abarcaron casi todos sus trabajos discográficos: Caress Your Soul; Westway (The Glitter & the Slums); Yours to Keep. Mientras que la única canción de Lekkerboy llegó en la segunda parte del show.

Uno de los picos de la noche fue el formato acústico a cargo de Claude Bailey y Seamus Coyle (Gentileza: DF Entertainment)

Tras un breve descanso, la banda regresó al escenario en formato acústico para Love Songs y Cyclone, donde Claude Bailey y Seamus Coyle se apoderaron del público e incluso hicieron olvidar a algunos la ausencia de Dylan Frost, quien se alejó de la banda el año pasado.

Luego llegó el tramo final, quizás el más esperado de la noche porque tocaron sus mayores éxitos y generaron euforia entre los presentes en el Complejo C: Where I'm From, Australia Street y How To Fly.

El cierre incluyó Freddy Crabs y Liquorlip Loaded Gun y, luego del coro al unísono de “una más y no jodemos más”, Lazerhead puso el broche a una noche que confirmó por qué Sticky Fingers se convirtió en uno de los nombres de culto del circuito alternativo mundial.

Cómo sigue la gira de Stinky Fingers

La banda sigue su recorrido por Latinoamérica: el próximo 19 de agosto se presentará en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile, continuando una gira que ya la llevó a recorrer Australia, Europa y Estados Unidos.



