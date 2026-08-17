Un país portátil, una patria que canta: la noche de Rubén Blades en Buenos Aires

Blades convirtió desde el primer minuto el Movistar Arena en una gran pista de encuentro latinoamericano.

Rubén Blades (78) tiene algo muy potente: es un hombre que canta historias de hace décadas y, sin embargo, parece estar hablando del presente. Su recital en el Movistar Arena el pasado 16 de agosto así lo confirmó, volviendo a mostrar la profunda conexión que tiene con su público. “El cronista que canta”, tal como lo definió alguna vez Gabriel García Márquez, desplegó su carisma y talento en casi dos horas y media, frente a un estadio repleto donde no faltaron las reivindicaciones políticas a la soberanía, a la tierra y a la identidad latinoamericana.

El recital se abrió con su célebre canción “Plástico”, y antes de que la música terminara de instalarse, Blades comenzó a nombrar a los países presentes. Argentina fue uno de los más celebrados, pero también resonaron con fuerza Venezuela y Colombia, en una escena que puso en evidencia algo más que el entusiasmo por un artista: la presencia de las comunidades migrantes que encontraron en ese estadio un pedazo de su propia tierra.

Acompañado por la Roberto Delgado Big Band, Blades convirtió desde el primer minuto el Movistar Arena en una gran pista de encuentro latinoamericano. Realizó un repaso por casi 50 años de carrera y no faltó ninguna de sus célebres canciones. Anoche, el tiempo hizo una de esas raras concesiones: durante unas horas permitió que varias generaciones, de diversos orígenes, cantaran juntas las mismas historias.

El recorrido por su repertorio también tuvo lugar para “Pablo Pueblo” y “Ojos de Perro Azul”, dos canciones que volvieron a poner en escena a ese Blades observador, capaz de encontrar en las calles y en sus personajes el pulso de una época. Pero hubo un momento en que la música dejó de ser solamente música. Con “Desapariciones”, el Movistar Arena quedó atravesado por una emoción más profunda: la canción que habla de quienes fueron arrancados de sus vidas volvió a adquirir, en ese espacio y en ese instante, toda su dimensión de memoria y ausencia.

Y hubo un momento en que la crónica musical se convirtió abiertamente en crónica política; fue con “País portátil”. Escrita en el año 2009, la canción encontró una inesperada actualidad en la Argentina de Javier Milei.

“Se vende un país portátil se ofrece en partes o entero con un préstamo extranjero; hacerlo andar es muy fácil”, cantó Blades.

Las palabras cayeron sobre el público con la precisión de aquello que, aun habiendo sido escrito en otro tiempo y en otro lugar, parece estar hablando del presente. La respuesta no tardó en llegar desde las tribunas: “La patria no se vende”. Por un instante, la canción dejó de pertenecer a su autor para convertirse en la voz colectiva de una sala entera.

El encuentro con Charly García

Entre las presencias que acompañaron la noche estuvieron David Lebón y Diego Torres, pero hubo un nombre que atravesó el concierto como una sombra luminosa: Charly García. Blades lo nombró, lo celebró y lo reivindicó una y otra vez, como si necesitara dejar en claro que había venido también a saludar a una de las voces esenciales de este suelo. “Argentina, la tierra de Charly García”, dijo. Y en esa frase pareció caber un reconocimiento, pero también una declaración de amor a un país cuya música aprendió a dialogar con la suya. Además, hubo tiempo para recordar su primera visita, allá por la década de los 80s donde tocó con los Abuelos de la Nada en el estadio Obras Sanitarias.

El viaje musical siguió avanzando por distintas estaciones de su repertorio. “Amor y Control”, “Ligia Elena” y “El Cantante” fueron encadenando historias que ya forman parte de la memoria musical de varias generaciones. También hubo espacio para recordar a Willy Colón, recientemente fallecido, una presencia inevitable en la historia de la salsa y en la propia trayectoria de Blades.

Pero la emoción llegó con “Todos vuelven”, la canción pareció abrir una puerta hacia la memoria. Sobre la pantalla comenzaron a sucederse los rostros de distintos artistas, como un álbum colectivo de la música latinoamericana. Y entonces aparecieron ellos: Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati y el Indio Solari. El público respondió con aplausos, como si cada imagen encendiera una memoria propia. Durante unos minutos, el escenario dejó de ser solamente un lugar para escuchar canciones: se convirtió en un espacio de regreso, donde quienes ya no están volvieron, aunque fuera por la duración de una canción, a compartir la misma noche.

El cierre de una gira de despedida con sabor a presente

Para el final, Rubén Blades se guardó “Pedro Navaja”, la canción que convirtió a un personaje de esquina en uno de los grandes mitos de la música latinoamericana. El Movistar Arena la cantó, la bailó y la dejó crecer hasta convertirla en una celebración colectiva. Pero la noche todavía tenía un último capítulo. En el bis llegaron “Buscando América” y “Patria”, y con ella una despedida que fue, también, una declaración. Antes de que terminara la canción, Blades dejó en el aire un pedido que atravesó las fronteras y encontró una respuesta inmediata en Buenos Aires: “Las Malvinas son Argentinas”.

A los 78 años, acompañado por una Roberto Delgado Big Band de enorme precisión y talento, Blades volvió a demostrar que su música no vive solamente de la memoria: sigue encontrando preguntas en el presente y formas de hacerlas cantar. Dijo que esta era su gira de despedida, pero la respuesta del público fue casi la esperada: una última canción nunca parece suficiente cuando quien está sobre el escenario todavía conserva la capacidad de contar, con una melodía, las historias mínimas, las grandes contradicciones y esas preguntas que América Latina continúa realizándose.