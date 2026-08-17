Exclusivo: La secretaria de Malvinas argentina trabaja para formar cuadros ingleses

El programa Chevening del Foreign Office es una de las más potentes herramientas de soft power con las que cuenta el gobierno británico. En la Argentina opera desde la década del ‘90, ofreciendo becas de formación superior en liderazgo y relaciones internacionales a dirigentes, diplomáticos, intelectuales, empresarios y otros perfiles cuidadosamente seleccionados para ir a estudiar a Inglaterra.

La más reciente de esas iniciativas se lanzó la semana pasada, cuando la Fundación Argentina Global abrió la inscripción al Future Leaders Programme Argentina, una convocatoria para estudiantes universitarios avanzados y graduados recientes de todo el país. Tres logos comparten el encabezado del anuncio: el de la fundación, el de la embajada y el del programa Chevening. Pero hay un pequeño detalle que lo cambia todo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Una de las fundadoras de Argentina Global, que sigue muy vinculada a esa organización, es Paola Di Chiaro, la actual secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur. La funcionaria que, desde enero de 2014, durante todo el mandato de Javier Milei, ocupó el cargo que existe para sostener el reclamo de soberanía frente al Reino Unido.

La diplomacia blanda y la formación de cuadros

“Gran Bretaña ya no necesita desplegar tropas para conquistar, ahora usa diplomacia blanda; al instruir a la militancia de la derecha argentina, el Foreign Office se asegura de que, cuando estos cuadros ocupan puestos clave en Cancillería o Defensa, las decisiones nacionales se ejecutan bajo el libreto redactado en Londres”, expresó al respecto un exembajador argentino en Londres en una queja que encontró eco en el ámbito diplomático.

Di Chiaro es una politóloga criada en el riñón de Fulvio Pompeo, el secretario de Asuntos Estratégicos de Macri que encabeza el think tank que fundaron juntos. En 2019 la secretaría de Estrategia y Asuntos Militares de Defensa. Pompeo abrirá el primer taller del programa el 7 de septiembre. El acto de cierre, en febrero de 2027, será en la sede de la Embajada Británica.

Petróleo, pesca y presencia británica

El 10 de diciembre de 2025, Navitas y Rockhopper tomaron la decisión final de inversión del yacimiento Sea Lion, en la cuenca de Malvinas: 1.800 millones de dólares, primer barril previsto para 2028. Este año, 108 buques pescaron calamar illex bajo licencia isleña, y en julio el patrullero HMS Medway cruzó el mar territorial argentino sin aviso. La funcionaria que debería ocuparse de que eso no suceda, trabaja con el ocupante.

Una política de Estado

Es política de Estado. En septiembre de 2024, la Cancillería de Milei reflotó en su comunicado conjunto con Londres la fórmula del "paraguas de soberanía" de 1989, el mismo mecanismo del pacto Foradori-Duncan que la Argentina había denunciado en 2023. El propio Foradori, que firmó el acuerdo en estado de ebriedad, fue premiado por Milei con la embajada ante los organismos internacionales en Ginebra.