Sorpresa en el folklore por el video del Chaqueño Palavecino junto a Axel: “Magia única”

El Chaqueño Palavecino volvió a conmover a sus fanáticos en las redes sociales al rescatar un valioso fragmento de la histórica noche en la que celebró cuatro décadas con la música popular. En su perfil de Instagram, el referente salteño compartió un video del dueto que protagonizó junto a Axel, acompañado por un sentido mensaje.

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"¡Qué noche inolvidable en el Movistar Arena junto a mi querido hermano Axel! La música tiene esa magia única de achicar distancias, de juntar dos mundos diferentes y convertirlos en uno solo. ¡Miralo completo en mi canal de YouTube!", escribió Oscar Esperanza y la respuesta del cantante no tardó en llegar. Emocionado por el gesto y el recuerdo de aquella velada, Axel comentó en la publicación: "Que lujos que me da este camino, que privilegios en mi vida!!! Gracias Chaqueño por esta invitación tan valiosa para mi!!!! Que viva nuestro folklore!!!".

El archivo remite al festejo por sus 40 años de carrera realizado en el Movistar Arena en 2024, una velada consagratoria donde el cantor repasó sus grandes éxitos y presentó su material Quién me quita lo cantado. Durante dos horas y media de espectáculo, el salteño desplegó un repertorio que abarcó zambas, chacareras, chamamés y carnavalitos.

La apertura de aquella jornada estuvo marcada por "Pilcomayeño", junto a un destacado ballet. A lo largo del concierto sonaron himnos del folclore como "La Ley y la Trampa", "Amor Salvaje" y "Don Amancio". Con más de 13 músicos y bailarines en escena, el show culminó al ritmo de "Carnaval de La Rioja" ante un estadio colmado.

Pese al paso del tiempo desde aquella celebración, Óscar Esperanza confesó la emoción que le produjo reencontrarse con el registro audiovisual. "Repasando el archivo, nos encontramos con estos momentos: la emoción de compartir el escenario con grandes amigos", expresó el artista al anunciar la publicación del material.

El cronograma de estrenos del Chaqueño en YouTube

Para compartir con el público las postales de esa fiesta junto a figuras de la talla de Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jorge Rojas y Los Nocheros, el músico organizó una serie de lanzamientos semanales en su canal oficial:

23 de junio: La de Rojitas (con Los Nocheros y Jorge Rojas)

30 de junio: Balderrama (con Luciano Pereyra)

7 de julio: Salteñita de los Valles (con Soledad Pastorutti)

14 de julio: Zamba del pañuelo (con Axel)

El Chaqueño Palavecino compartió su show junto a Axel.

21 de julio: La Serenateña (con Los Nocheros)

28 de julio: Luna Vallista (con Jorge Rojas)

4 de agosto: Puerto Libre (con Luciano Pereyra)

11 de agosto: Juicio de Amor (con Los Nocheros)

18 de agosto: El Teorema (con Axel)

25 de agosto: Vidala para mi Sombra (con Abel Pintos)

1 de septiembre: Chacarera del Olvido (con Jorge Rojas)

8 de septiembre: Carnaval de La Rioja (con Los Nocheros, Axel y Jorge Rojas)

"Repasando el archivo, nos encontramos con estos momentos: la emoción de compartir el escenario con grandes amigos", escribió el Chaqueño en el pie de foto donde anunció la lista de videos a estrenar, dejando en claro que el valor de ese aniversario residió en la compañía y el reconocimiento mutuo entre colegas.