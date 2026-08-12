Sorpresa en el tango y el folklore por el show del Chaqueño Palavecino y Guillermo Fernández

Una inesperada reunión entre dos máximas figuras de la música popular argentina causó fuerte repercusión en las redes sociales. Guillermo Fernández, una de las voces más destacadas y respetadas del tango, compartió un encuentro íntimo y festivo junto a Oscar "El Chaqueño" Palavecino, referente indiscutido del folklore nacional.

El cruce tuvo lugar durante un festejo privado en la residencia de un conocido joyero. Fernández fue el encargado de registrar el momento y volcarlo a su cuenta de Instagram a través de un video que rápidamente acumuló miles de reproducciones y reacciones.

El tanguero resumió el encuentro: "Maravillosa tarde en casa del querido Juan con el #1 Chaqueño Palavecino". "Me puso el poncho, me anudó el pañuelo y me subió a zambear. Oscar, puro esperanza", describió el intérprete de tango en la publicación, donde se los observa cantando a dúo y compartiendo el clima festivo.

El video generó una respuesta inmediata por parte de sus seguidores. Por un lado, muchos celebraron la unión de dos pilares de la canción folklórica y ciudadana con mensajes de entusiasmo: "Son dos capos de la música" y "El dúo que nadie pidió y todos necesitábamos", remarcaron algunos usuarios.

Sin embargo, la imagen del Chaqueño Palavecino junto a Fernández desencadenó un tenso debate político e ideológico en los comentarios, donde las miradas contrapuestas sobre el rol del arte y las posturas públicas de los artistas dividieron a la audiencia:

"Vos siempre Guille, el otro que cante con Milei...!".

"Cuando el arte prima, la política queda afuera, felicitaciones compañero".

"Entiendo que los contratan para un show privado, seguramente Guillermo no comparte el pensamiento político del Chaqueño, pero esto es otra cosa. Cada uno brinda su arte y Guillermo lo demuestra con maestría. En definitiva es trabajo".

"Me importa el arte, me importa la música, me importa el artista. Las personas y las ideologías no cuentan, ¡viva el arte! Soy re peroncho, te re banco Guille".

"Dejen de opinar de política y mezclar algo tan hermoso como nuestra música y artistas. Son buenos artistas y no importa la ideología política. Que viva el folklore".

"Es una cuestión moral, con el enemigo no tomo ni un mate. La cultura, el arte son manifestaciones políticas".

El descargo de Guillermo Fernández

Ante la escalada de reproches y señalamientos por haberse presentado junto al músico salteño, Guillermo Fernández decidió intervenir de forma directa en la discusión para fijar su postura y reflexionar sobre la intolerancia en el ámbito cultural. "No es mi enemigo, tenemos ideologías diferentes", aclaró en primera instancia el vocalista.

Sopesando las críticas recibidas por parte de seguidores que comparten su espacio político, Fernández expresó su desencanto frente a las posturas más intransigentes: "Qué fuerte, no pensé que las personas de mi ideología actuaran de la misma manera que los otros. Ahora son todos guardianes de la moral".

Para cerrar, el cantor remarcó la importancia de separar el oficio musical de las disputas partidarias: "No hago política con él, canto. Qué loco, de este lado hacen exactamente lo mismo que del otro. Después nos quejamos cuando nos atacan".