Warner estrenó 8 capítulos inéditos de un spin-off de Friends: cómo verlos gratis.

La nostalgia por Friends, querida serie de 10 temporadas que contaba las historias de un grupo de amigos en Nueva York -Rachel, Monica, Chandler, Joey, Phoebe y Ross- está de vuelta ante la inesperada noticia de que Joey, el proyecto de spin-off fallido sobre Joey Tribbiani, lanzó 8 capítulos inéditos que cierran su historia, a 20 años de su cancelación.

El spin-off Joey se estrenó en 2004, año en que terminó Friends, y no llegó a convencer al público y se canceló durante su segunda temporada, dejando sin emitir ocho capítulos que ahora pueden verse gratis en Youtube. Joey seguía al personaje titular que, tras los eventos del episodio final de Friends, se mudaba a Los Ángeles para llevar su carrera de actor al siguiente nivel. Allí, el personaje se reencontraba con su hermana Gina, encarnada por Drea de Matteo, y su sobrino Michael, un genio de 20 años al que daba vida Paulo Costanzo.

El elenco también contó con Jennifer Coolidge y Andrea Anders. Ninguno de los otros integrantes del elenco de Friends retomó su papel en el spin-off, a excepción de Robert Costanzo, que interpretaba al padre del protagonista. Creada por Shana Goldberg-Meehan y Scott Silveri, los productores de Friends, el primer episodio de Joey debutó con una audiencia de 18,6 millones de espectadores, según publicó Variety, pero el entusiasmo no se mantuvo mucho tiempo y la ficción acabó siendo cancelada en la temporada 2. Ahora, los 38 episodios que se llegaron a emitir, así como 8 inéditos, están disponibles en el canal de YouTube de Friends.

Por qué fracasó Joey

Sobre el fracaso de Joey habló Kevin S. Bright, productor y director de Friends, y remarcó que este se debió a que el personaje ya no era el que la audiencia había conocido en Friends: "En Friends, Joey era un mujeriego, pero disfrutábamos de sus hazañas. Era un buen amigo, un tipo con el que sabías que podías contar. Joey fue deconstruido para convertirse en un tipo que no podía conseguir un trabajo, que no podía invitar a salir a una chica. Se convirtió en un personaje patético y deprimido. Sentí que iba en la dirección equivocada, pero no me hicieron caso", explicó en una entrevista a The Age en 2006.

Con información de Europa Press.