Star Wars: 5 cosas que hay que saber antes de ver la serie Andor

Disney+ lanzó la serie Andor, una precuela que retoma el personaje de Diego Luna en Rogue One y amplia el universo de la franquicia Star Wars.

Star Wars vuelve a la carga con Andor, una serie que retoma el personaje de Diego Luna presentado en Rogue One y que servirá de precuela del filme. La franquicia galáctica explora el pasado de Cassian Andor en una ficción aspira a convertirse en un nuevo éxito que encandile a los fans de la popular saga.

La mencionada cinta fue la primera vez que Star Wars se adentró en una historia sin la presencia de sus legendarios caballeros Jedi. La trama seguía a Jyn Erso, una joven que se unía a la Alianza Rebelde para robar los planos de la Estrella de la Muerte, conectando con la primera cinta de la saga, Una nueva esperanza. En su viaje, Jyn conoció a muchos personajes que ya formaban parte de la Rebelión. Uno de ellos era Cassian Andor. ¿Pero quién era en realidad este desvergonzado soldado? Eso es lo que mostrará Andor. Y aquí van unas claves que hay que tener en cuenta antes de empezar a disfrutar de la nueva aventura dentro del universo creado por George Lucas.

Quién es Andor

Cassian Andor, el gran protagonista de este nuevo proyecto de Lucasfilm, fue un renegado que ayudó a la Alianza Rebelde a conseguir los planos de la Estrella de la Muerte, muriendo para salvar la galaxia. Pero, muchos años antes de unirse a los rebeldes, el personaje de Luna fue un agitador de clase humilde que miraba únicamente por su bien y el de los suyos. Así, antes incluso de que el Imperio Galáctico se alzara con el poder, Cassian ya se enfrentaba a la República. Organizando revueltas, Andor protestaba violentamente contra la expansión militar que estaban llevando a cabo los políticos en todos los sistemas del espacio. Su espíritu de lucha siempre estuvo ahí. Pero, al margen de eso, poco más se sabe de él y de su pasado.

Cuándo tiene lugar Andor

Tal y como se mencionó la serie de Andor tiene lugar antes de la película de Rogue One. Cassian aún no está alistado en la Alianza Rebelde y se mueve por su cuenta. Concretamente, la primera temporada de Andor tiene lugar en el año 5 antes de la Batalla de Yavin (momento en el que Luke Skywalker destruye la Estrella de la Muerte). Por aquel entonces, el Imperio lleva ya 14 años gobernando y sembrando el caos en la galaxia. Sin embargo, tras una primera década de resignación y de dominio absoluto del Lado Oscuro en todos los rincones de cada planeta, para el momento en el que comienza Andor cada vez hay más voces discordantes con el régimen dictatorial. Son voces que ansían la paz y que empiezan a enfrentarse al Imperio, aunque de manera.

La Alianza rebelde no existe

Las pequeñas escaramuzas para sabotear los planes imperiales no estaban coordinadas, si querían triunfar necesitaban unirse. La serie de Andor analizará cómo todas esas acciones en pos de la paz y el bien acabaron formando toda una revolución. La Alianza Rebelde se crea oficialmente en el año 2 antes de la Batalla de Yavin, por lo que el proyecto mostrará sus primeros pasos a través de la mirada de Cassian. El héroe se encontrará con diferentes visiones y posturas sobre cómo hay que afrontar la guerra contra el Imperio. Desde los más radicales hasta los que optan por la vía diplomática, pasando por quienes se dedican a luchar en el campo de batalla contra soldados y ejércitos.

Personajes que vuelven

Entre estas diferentes maneras de ver cómo se librará la lucha se encuentran algunos personajes de sobra conocidos por los fans de Star Wars. Una de las que más protagonismo tendrá en Andor es Mon Mothma. Esta política es una senadora del Imperio que no ve con buenos ojos el sistema establecido desde la caída de la República. Gracias a su posición, intentará ganar adeptos para la lucha, empleando la diplomacia y el secretismo en los estratos más altos de la sociedad.

Su contraparte se encuentra en Saw Guerrera, otro viejo conocido de la franquicia. Este líder rebelde es un radical que ve en la violencia la única manera de acabar con la opresión. Tan diferente era su postura que acabó por separarse del resto de la Alianza para luchar por su cuenta junto con sus leales acólitos. En la serie, es probable que intente hacerse con los servicios de Cassian.

Un tercer personaje que podría volver es Bail Organa, aunque su participación en Andor aún no está confirmada. Al igual que Mon Mothma, el senador Organa lucha por la Rebelión desde la política, financiando en secreto a las células rebeldes que va encontrando. Quienes no estarán en la serie serán ningún Jedi ni, para desgracia de los fans, el robot K-2S0, divertido y fiel acompañante de Cassian en Rogue One.

Estructura cerrada

La serie de Andor, a diferencia del resto de proyectos de Star Wars para Disney+, tendrá una estructura ya definida. La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, confirmó en la reciente D23 Expo que el proyecto es una historia con principio y final ya cerrados y que contará con un total de 24 episodios, 12 por cada una de sus dos temporadas. De esta manera, el equipo de Andor se libra de presiones como tener que guardarse algún as bajo la manga para posibles regresos. Todo empezará con Cassian actuando por libre. Su final, aunque se desconoce, apunta a presentar el nacimiento de la Alianza Rebelde y a Andor uniéndose a ella, conectando definitivamente con Rogue One. Pero para eso habrá que esperar a su segunda temporada, que no verá la luz hasta, probablemente, 2024.