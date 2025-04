Quién es quién en El Eternauta, la serie de Netflix sobre la historieta de Oesterheld

Un repaso por los personajes de El Eternauta, la serie de Netflix inspirada en la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld.

La primera temporada de El Eternauta se estrenó en Netflix y ya están saliendo las primeras reacciones a la adaptación que hizo Bruno Stagnaro (Okupas) de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld ilustrada por Francisco Solano López, publicada por primera vez en 1957. A lo largo de 6 capítulos, El Eternauta cuenta la historia de Juan Salvo y sus amigos frente a una misteriosa nevada mortal que acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas, que descubren que más allá de la nieve hay un ejército alienígena que está invadiendo la Tierra.

Pero la serie de Stagnaro sorprendió a algunos puristas de la historieta por introducir nuevos personajes al universo de El Eternauta. Por ello, y para sacar dudas sobre las diferencias de la serie y la historieta, un repaso por los personajes centrales de la primera temporada de la serie -los originales y los creados para la ficción- y un adelanto de aquellos que aparecerán en el futuro.

Quién es quién en El Eternauta

Juan Salvo (Ricardo Darín)

Es el protagonista de El Eternauta y el viajero de la eternidad. Si bien Oesterheld lo escribió como un hombre que tiene alrededor de 40 años, Ricardo Darín tiene más de 60 (aunque eso no fue un impedimento a la hora de adaptar el personaje para el actor). Salvo es el líder de un grupo que trata de sobrevivir a la amenaza alienígena. En la serie, una de sus motivaciones principales es encontrar a su hija Clara (de nombre Martita en la novela gráfica). “Un idealista. Un valiente. Un ejemplo”, definió Ricardo Darín a Juan Salvo. “Me encantaría que hubiese algo en mí que resuene del personaje, pero en verdad lo que me produce es envidia, porque tiene un coraje y un arrojo que yo no tengo”, afirmó el actor.

Elena (Carla Peterson)

Es la esposa de Juan Salvo y, en la serie, la coprotagonista de la historia. En la serie Elena está separada de Juan Salvo y juntos emprenden la búsqueda de su hija extraviada en medio de la invasión alienígena. En la novela gráfica el personaje de Elena tiene un rol más pasivo y se queda en la casa de familia a resguardo, mientras Juan Salvo intenta frenar la amenaza alien.

Favalli (César Troncoso)

Profesor de Física y es el mejor amigo de Juan Salvo. Es inteligente y calculador, está preparado para la invasión alienígena.

Ana (Andrea Pietra)

Esposa de Favalli y un personaje creado para la ficción (se presupone que porque en El Eternauta no hay muchos personajes femeninos). Es más analítica y conciliadora que Favalli.

Omar (Ariel Staltari)

Aparece junto a Polsky en la casa de Favalli para las partidas de cartas. Es la primera "amenaza" humana que enfrentan Juan Salvo y su grupo. Es un personaje creado para la ficción.

Lucas y Polsky (Marcelo Subiotto y Claudio Martínez Bel)

Amigos de Juan Salvo. Quedan atrapados en la nevada mortal junto a Juan. Polsky es la primera baja del grupo.

Clara (Mora Fisz)

Es la hija de Juan Salvo y Elena. En la novela gráfica su nombre es Martita. Uno de los arcos de la serie es el viaje que emprenden sus padres hasta dar con su paradero, algo que se puede ver en el primer episodio.

Inga (Orianna Cárdenas)

Es una joven venezolana que trabaja como repartidora y termina accidentalmente en el grupo de Juan Salvo. Es un personaje creado para la ficción.

Cascarudos

Una de las primeras amenazas alienígenas que enfrentan Juan Salvo y su grupo.

Personajes de El Eternauta que se espera que aparezcan en el futuro de la serie

Pablo Meno

Joven de 21 años, uno de los personajes más heroicos de El Eternauta. Es fundidor y le encantan las novelas de ciencia ficción. En la novela gráfca, Alberto llega a instancias finales de la aventura de Juan Salvo pero es convertido en un hombre-robot.

Heriberto Carlos Nepomuceno "Mosca"

Periodista e historiador. Está documentando lo que ocurre en la invasión alienígena. En la novela gráfica, "Mosca" es convertido en hombre-robot.

Los Ellos

Son los villanos principales de El Eternauta. Nunca se les ve el rostro porque son deformes.

Los Manos

Villanos de El Eternauta. Si bien algunos manos pueden ser buenos (Juan Salvo y su grupo se encuentran con algunos de ellos), son quienes controlan a los cascarudos, los gurbos y los hombres-robot. Son extorsionados por Los Ellos.