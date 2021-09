Polémico: Netflix advirtió que una escena de El juego del calamar es perjudicial para la salud

En El juego del calamar, 456 participantes desesperados compiten en un misterioso y mortífero concurso de supervivencia compuesto de varias rondas de juegos infantiles.

El pasado 17 de septiembre, Netflix estrenó la serie El juego del calamar y, rápidamente, conquistó a los suscriptores de todo el mundo. Pero muchos espectadores advirtieron que, en el cuarto episodio, la plataforma de streaming lanzó una advertencia sobre una escena potencialmente peligrosa para la salud de algunos espectadores, motivo que despertó la alarma.

“Algunas escenas tienen efectos estroboscópicos que pueden afectar a espectadores fotosensibles”, se puede leer en un cartel que aparece en la parte superior de la pantalla en uno de los momentos más épicos de la serie dirigida por Hwang Dong-hyuk. Este tipo de efectos, que se producen al iluminar mediante breves destellos de luz un objeto que se mueve de forma rápida y seguida, logran que el ojo perciba un cuerpo que gira como detenido causando ataques de epilepsia en algunos espectadores.

No es la primera vez que Netflix lanza una advertencia de esta índole, en Stranger Things (tercera temporada) ocurrió algo lo mismo con algunas escenas de batallas en el shopping y en el hospital (focos de luces intermitentes y efectos de luz) de potencial riesgo para un sector de los espectadores. Al inicio del capítulo en cuestió se procede a dar aviso.

¿Habrá segunda temporada de El juego del calamar?

El juego del calamar se convirtió en el último éxito inesperado de Netflix. Son muchos los fans que se preguntan si la serie surcoreana tendrá una segunda temporada, algo que el director Hwang Dong-hyuk aclaró en una entrevista con Variety.

El realizador reveló que no tiene planes de continuar la ficción por el momento, aunque no lo descarta definitivamente. "Escribir El juego del calamar fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me llevó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios... No tengo planes bien desarrollados para la temporada 2", aclaró.

"Es bastante agotador pensar en ello. Pero si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría solo. Consideraría contar con la ayuda de un grupo de guionistas y querría varios directores experimentados", dejó caer. Además, el cineasta aseguró que está trabajando en su próxima película, que por el momento es únicamente un borrador titulado de manera provisional KO Club.

Hwang Dong-hyuk saltó a la fama en su Corea del Sur natal con el lanzamiento de su primer largometraje, Mi padre, que fue un éxito de taquilla. Además, también escribió y dirigido películas como Silenced, Miss Granny y The Fortress. El éxito de El juego del calamar fue tal que podría haber roto récords según Ted Sarandos, CEO de la compañía. "Sarandos estimó que El juego del calamar, el drama survival de Corea del Sur lanzado recientemente, podría ser la serie más grande de Netflix si se mantienen los primeros resultados de audiencia", señaló Deadline.