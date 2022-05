Netflix: salen a la luz los primeros 8 minutos de Stranger Things 4

Stranger Things está de vuelta en el adelanto exclusivo que compartió la plataforma de streaming Netflix.

Cada vez falta menos para el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things y Netflix decidió calmar la ansiedad de los fanáticos con un espectacular adelanto de los primeros 8 minutos del gran regreso. Además, reveló el total de episodios y cuántos llegan en ambos volúmenes.

En total, Stranger Things 4 estará comprendida por 9 episodios que llegarán en 2 volúmenes: el Volumen 1 (Eps 401-407) con estreno para el 27 de mayo y el Volumen 2 (Eps 408 -409) con estreno para el 1 de julio. En el adelanto liberado por Netflix, se puede ver un flashback con el Dr Brenner (Matthew Modine) explotando los poderes de una pequeña Eleven (Millie Bobby Brown) y las consecuencias que ellos traen.

Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) y Matthew Modine (Dr. Brenner) integran el elenco principal de los nuevos episodios, a los que se suman muchas caras nuevas.

Algunas de ellas son Jamie Campbell Bower (Peter Ballard), Joseph Quinn (Eddie Munson), Eduardo Franco (Argyle), Sherman Augustus (Lt. Colonel Sullivan), Mason Dye (Jason Carver), Nikola Djuricko (Yuri), Tom Wlaschiha (Dmitri), Myles Truitt (Patrick), Regina Ting Chen (Ms. Kelly), Grace Van Dien (Chrissy), Logan Riley Bruner (Fred Benson), Logan Allen (Jake), Elodie Grace Orkin (Angela), John Reynolds (Officer Callahan), Rob Morgan (Chief Powell), Amybeth McNulty (Vickie) y Robert Englund (Victor Creel). La participación de Englund desató una ola de expectativa en los fans de Pesadilla en la calle Elm, quienes esperan que el personaje del actor tenga algún rasgo comparable con el asesino Freddy Krueger.

Revelaron la duración de película del capítulo 7 y 9 de Stranger Things

Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, deslizaronen declaraciones a Collider: "El 7 y el 9 son episodios muy, muy largos, como dos películas en toda regla". Aseguraron que tendrán una duración mayor a la de cualquier otro capítulo de la temporada, los cuales, ya de por sí, se extenderán hasta aproximadamente una hora y quince minutos, lo que hace que la cuarta entrega de Stranger Things sea casi el doble de larga que sus predecesoras.

En otra entrevista con The Wrap, los Duffer ofrecieron detalles más específicos con este tema: "El 9, particularmente, es una película larga. Todavía lo estamos puliendo, pero digamos que serán cerca de dos horas". En un principio, esta cuarta temporada iba a tener ocho episodios, pero sus creadores se dieron cuenta de que les hacía falta uno más para poder contar la historia que tenían en mente. "Íbamos por la mitad cuando nos sentamos con nuestros escritores y dijimos: 'no creo que esto sea factible en ocho capítulos'. Así que fuimos a Netflix y les preguntamos, y, afortunadamente, nos apoyaron mucho. Pero originalmente no estaba planeado de esa manera", aseguró Ross Duffer a Collider.