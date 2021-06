Netflix: Los Simuladores están de vuelta en el teaser estreno de Lupin

Netflix le encomendó a Los Simuladores una nueva misión para vender la segunda temporada de Lupin y el anuncio hizo colapsar de alegría a los fanáticos de la icónica serie de Argentina.

'Conozco un grupo de gente que puede ayudarlo'. ¿Cuántas veces esa frase nos remitió a un capítulo de la serie de culto Los Simuladores, con la que Damián Szifrón besó la gloria y Diego Peretti, Alejandro Fiore, Federico D'elia y Martín Seefeld se ganaron el reconocimiento popular? Muchísimas. Con solo dos temporadas es uno de los contenidos más buscados en Netflix, motivo suficiente para que la plataforma traiga nuevamente a Mario Santos en la misión de promocionar el teaser estreno de la segunda parte de la serie francesa Lupin, que ya se estrenó.

"Señores. Contrataron nuestros servicios para realizar un operativo en Francia", arranca D'elia, mientras detalla información clave sobre la misión con algunos guiños a la serie francesa basada en las aventuras del detective francés. De fondo, la voz de Alejandro Fiore dando el afirmativo a la logística de la nueva misión. El remate, una sola frase de Santos que resume el nivel de epicidad del teaser: "Perdón, ¿fuego tiene?".

Bastó un minuto con cincuenta y siete segundos para que la cuenta de Twitter @CheNetflix volviese eufóricos al fandom de Los Simuladores, que desde el término de la serie piden a gritos una película o una nueva temporada. "La puta madre me hicieron ilusionar con algo de los simuladores, que espera netflix para armar algo con ellos???", "Yo pense que iban a anunciar la película de los simuladores, me han engañado" y "Tengo que dejar esas fantasías con la película de los simuladores. Bueno, una y ya" fueron algunos de los comentarios más likeados en la publicación que superó los diez mil me gusta.

Vuelve la serie francesa Lupin

El francés Omar Sy, protagonista de la exitosa serie de suspenso Lupin, centrada en el hijo de un inmigrante senegalés que decide vengarse de una injusticia contra su padre utilizando sus habilidades como ladrón y maestro del disfraz, consideró que la segunda entrega de la primera temporada es "más interesante, más tensa y más peligrosa".

En Lupin, el actor interpreta a Assane Diop, un hombre que en su adolescencia vio cómo su padre, Babakar (Fargass Assandé), se quitó la vida en una cárcel luego de ser acusado por su empleador, el multimillonario Hubert Pellegrini (Hervé Pierre), de haberle robado un preciado collar de diamantes. Veinticinco años después, Assane descubre que todo era una farsa: su padre no había sido otra cosa que una víctima del poder y la avaricia de Pellegrini, representante de las clases más pudientes de su país, por lo que decide poner en marcha un complicado y por momentos misterioso operativo para desenmascararlo y exponer sus crímenes.

Así, e inspirado en uno de los libros que le había regalado Babakar sobre Arsenio Lupin, el creativo ladrón de guante blanco creado en la vida real por el escritor francés Maurice Leblanc, el protagonista comienza a tejer una serie de engaños y redes de contactos que lo ayudarán a avanzar hacia su objetivo. Sin embargo, su carisma y sus eficaces trucos no sólo involucran cada vez a más personajes inesperados, a veces con tristes resultados, sino que lentamente atraen el interés de Youssef Guedira (Soufiane Guerrab), un detective de la Policía parisina que, también gracias a su afición por las novelas de Lupin, comienza a fijarse en Diop como el responsable de las sospechosas maniobras que rodean a Pellegrini.