Murió un reconocido actor de Hollywood por una sobredosis de cocaína y fentanilo

El conocido intérprete murió a los 60 años y recién ahora se supo la causa de su trágico final.

Frank Vallelonga Jr, actor conocido por sus papeles en la serie Los Soprano y la película Green Book, falleció el 28 de noviembre de 2022 a los 60 años pero recién ahora se reveló la causa de la muerte del querido intérprete. El comunicado que desoló a la comunidad artística.

Varios meses después del fatídico suceso, se reveló la causa de la muerte del intérprete, y según The New York Post y The Daily News la oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York concluyó en su informe de autopsia que el actor "murió de una sobredosis accidental de fentanilo y cocaína". El pasado noviembre, la policía respondió a una llamada de aviso a las 3.50 en la que les informaban que habían arrojado un cuerpo cerca de una fábrica en el Bronx (Nueva York). El hombre, que luego fue identificado como Vallelonga Jr, fue hallado inconsciente y declararon su muerte en la escena. Un hombre llamado Steven Smith, de 35 años, fue arrestado y acusado de ocultación de cadáver.

Vallelonga Jr. debutó como actor en 1994 en la película A Brilliant Disguise, cinta dirigida por su hermano, Nick Vallelonga. En 2004 participó en un episodio de Los Soprano, pero quizá su papel más recordado es el que encarnó en Green Book. Vallelonga Jr. era el hijo del actor Tony Lip, a quien Viggo Mortensen interpretó en el filme. Vallelonga Jr. dio vida a su tío, Rudy Vallelonga. Su filmografía también incluye otros títulos como The Neighborhood, The Signs of the Cross o Gravesend. El último trabajo del intérprete data de 2021, cuando apareció en la cinta The Birthday Cake junto a Val Kilmer y Ewan McGregor.

Qué actor de Los Soprano murió antes que Frank Vallelonga Jr

La última muerte de un actor de Los Soprano fue la de Tony Sirico, el pasado 8 de julio de 2022, a los 79 años. La vida de Sirico, al menos en sus comienzos, pareciera haber inspirado varios de los papeles que más tarde le tocó interpretar. Hijo de inmigrantes italianos, nació en Brooklyn y desde muy joven se asoció al hampa, al punto de haber sido arrestado 28 veces. Además, se lo ha vinculado como miembro del clan Colombo, una de las familias más relevantes de la mafia estadounidense.