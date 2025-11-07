La serie documental de tres capítulos que revela los rincones más oscuros de Hollywood

La plataforma de streaming Prime Video sumó en octubre uno de los documentales más crudos que revela los rincones desconocidos del star system: Hollywood Hustler: Glitz, Glam, Scam. Dirigida por Rebecca Chaiklin y protagonizada por Garrett Rader y Zach Horwitz, la producción de sólo 3 capítulos se adentra en los rincones más oscuros de la farándula, desmantelando la fachada de perfección que generalmente acompaña a las estrellas de cine.

"Hollywood Hustler: Glitz, Glam, Scam es mucho más que una simple historia de fraude en la industria del cine. La serie logra equilibrar el suspenso con una reflexión profunda sobre el precio del éxito y la fama", destacó la revista publicada por Time Inc. Entertainment Weekly.

¿De qué se trata Hollywood Hustler: Glitz, Glam, Scam?

La trama sigue a Jack Colton, un productor emergente con carisma y una gran capacidad para manipular a los demás, que se dedica a engañar a jóvenes actores y aspirantes a estrellas de cine, con promesas de papeles importantes en grandes producciones a cambio de enormes sumas de dinero. Este esquema ponzi le permite construir una red que, con la esperanza de convertirse en famosos, los hace caer en sus trampas.

"Hollywood Hustler no es solo un relato de engaños, es un estudio de personajes impresionante que sabe mezclar suspenso con agudas observaciones sociales. La serie consigue mantener al espectador enganchado con cada revelación, al mismo tiempo que ofrece una reflexión sobre los costos de querer ser parte de la élite de la industria", subrayó IndieWire.

A través de múltiples perspectivas, la producción original de Prime Video revela cómo los fraudes operan en una industria que se alimenta de la fama, el dinero y el deseo insaciable de reconocimiento: mientras Colton y sus cómplices tejen una red de engaños, se pone en evidencia la cultura tóxica que existe en Hollywood, donde la apariencia y las promesas vacías suelen pesar más que el talento real.

Ficha técnica de Hollywood Hustler: Glitz, Glam, Scam