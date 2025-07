¿Habrá temporada 4 de "Twin Peaks", la serie de David Lynch? Esto se sabe.

Twin Peaks es una de las series más influyentes en la historia de la televisión. Estrenada en 1990 y creada por David Lynch y Mark Frost, revolucionó la narrativa televisiva con su mezcla única de misterio, surrealismo y drama policial. A lo largo de los años, se convirtió en una obra de culto, inspirando a directores y series en todo el mundo. Su regreso en 2017, con la tercera temporada titulada The Return, reafirmó su estatus de fenómeno cultural, ofreciendo una experiencia aún más enigmática y experimental.

Tras la reciente muerte de David Lynch, ocurrida el 15 de enero de 2025, el interés por su obra se multiplicó. Muchos fanáticos se preguntan si el universo de Twin Peaks tendrá continuidad. ¿Es posible que haya una temporada 4 que retome la historia de este pueblo lleno de secretos?

¿Habrá temporada 4 de "Twin Peaks"?

Por ahora, la respuesta es no, no habrá temporada 4 de Twin Peaks. A pesar de los rumores que circulan desde hace años, no existe ninguna producción en marcha. Tanto Lynch como Frost han manifestado en varias entrevistas que consideran la historia completa tras The Return. En palabras de sus creadores, el ciclo narrativo se cerró con la tercera temporada, dejando un final abierto que alimenta el debate, pero que, para ellos, no necesita resolución.

"Twin Peaks" llegó a su fin con la temporada 3, titulada "The Return".

Existen varias razones para esta decisión. En primer lugar, la complejidad y la densidad de la trama alcanzaron un punto culminante en 2017, lo que hace difícil extenderla sin comprometer su esencia. Además, la muerte de Lynch y la pérdida de algunos actores clave del reparto original son factores determinantes.

Aunque no hay cuarta temporada, algunos fanáticos especulan sobre la posibilidad de spin-offs o contenidos derivados, pero por ahora no hay nada confirmado, y la posibilidad se redujo tras la muerte del cineasta. La historia, según Frost y Lynch, seguirá viviendo en la imaginación de sus seguidores y en la vasta mitología que dejaron sus episodios.

¿Dónde se puede ver Twin Peaks en Argentina?

Para quienes quieran revivir este clásico, Twin Peaks está disponible en MUBI, la plataforma de streaming que ofrece cine y series de autor. Allí se pueden ver tanto las dos temporadas originales de los años 90 como la tercera entrega, Twin Peaks: The Return, y las películas Twin Peaks: Fire Walk with Me y Twin Peaks: The Missing Pieces.

Aunque no habrá una cuarta temporada, Twin Peaks sigue siendo una experiencia única e irrepetible, una obra que cambió la televisión para siempre y que continúa inspirando debates, análisis y teorías entre sus fanáticos.