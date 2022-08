Fulminante acusación de Peter Jackson a los productores de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

El director y guionista de la exitosa trilogía El Señor de los Anillos disparó artillería pesada contra la serie de este universo que llegará en pocos días a Amazon Prime Video.

Peter Jackson fue ignorado por Los Anillos de Poder, la serie de El Señor de los Anillos que llegará en pocos días a Amazon Prime Video. El director de la aclamada adaptación cinematográfica de la Trilogía del Anillo, y de las tres películas basadas en su precuela, El Hobbit, aseguró que tras un primer y prometedor contacto, no volvió a saber nada ni de la serie ni de sus responsables.

A menos de un mes para su estreno en Prime Video, donde Los Anillos de Poder verá la luz el 2 de septiembre, el director neozelandés rompió su silencio sobre su implicación en la serie. Una relación que, para Jackson, fue realmente decepcionante. Y es que, siempre según su relato, después de haberle prometido que le enviarían los guiones de la ficción, nadie del equipo de la serie volvió a contactar con él. "Me preguntaron si quería participar en el proyecto, y les dije que era imposible responder a esa pregunta sin ver el guion", comentó Jackson en una reciente entrevista concedida en el podcast de The Hollywood Reporter.

Sin embargo, parece ser que los responsables, jamás le hicieron llegar los libretos de la serie. "Me dijeron: 'En cuanto tengamos los primeros guiones, te los mandaremos'. Y nunca llegaron. Es lo último que supe, lo cual está bien. No tengo ninguna queja", admitió, dejando también caer que no alberga ningún tipo de rencor por ello y que, de igual manera, verá la serie de Los Anillos de Poder como fan de la saga que es.

La respuesta de Amazon a Peter Jackson

Claro que, como era de esperar, la plataforma también se pronunció al respecto y le envió unas palabras al cineasta, asegurando con ellas que sienten, tanto por él como por sus películas, "el máximo respeto". "Al tratar de obtener los derechos para nuestra serie, estábamos obligados a mantenerla de forma distinta y separada de las películas. Tenemos el máximo respeto por Peter Jackson y las películas de El Señor de los Anillos y estamos encantados de que esté deseando ver Los Anillos del Poder", señalan desde Prime Video en un comunicado remitido a THR, respondiendo así a las acusaciones de ignorar al director de filmes como King Kong o Get Back.

Con o sin el asesoramiento de Jackson, lo cierto es que la expectativa ante el estreno de Los Anillos de Poder es máxima. La serie, ambientada miles de años antes de los eventos relatados en la trilogía de El Señor de los Anillos, se adentrará en la Segunda Edad de la Tierra Media, cuando relatando el resurgir de Sauron y la forja del Anillo Único que le convirtió en el temible Señor Oscuro.