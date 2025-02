Fue una serie hit de los '90, está en Disney+ y su protagonista anunció lo inesperado: "Definitivamente".

Pasaron más de veinte años desde que Sarah Michelle Gellar protagonizó la serie de culto Buffy, la cazavampiros, cuyas siete temporadas se emitieron entre 1997 y 2003. Y aunque en el pasado la actriz se mostró reticente a revisitar el personaje, las últimas informaciones señalan que retomará su icónico papel en la resurrección de la serie cuyo piloto dirigirá la oscarizada Chloé Zhao.

Así, según recoge Variety, Gellar está en conversaciones para dar vida una vez más a Buffy Summers, si bien, tal y como apuntan las fuentes, no protagonizará la nueva ficción, que será una continuación que se centrará en un nuevo cazavampiros. Cabe recordar que la intérprete había expresado anteriormente reparos ante la posibilidad de formar parte de otra entrega, pero en 2023, probablemente cuando las negociaciones para retomar el papel ya habían comenzado, Gellar expresó su cambio de parecer. "Es curioso, siempre solía decir que no, porque está en su burbuja y es tan perfecto", explicaba la actriz en el marco de la promoción de Dexter: Pecado original, tal y como recoge Deadline. "Pero ver Sex and the City y ver Dexter, y darte cuenta de que hay formas de hacerlo, definitivamente hace que tu mente piense: 'Bueno, tal vez", señaló.

El proyecto tendrá a una fan confesa de la serie, Chloé Zhao (Eternals, Nomadland), como directora y a Nora y Lilla Zuckerman como guionistas, las tres ejercerán además de productoras ejecutivas junto a la propia Gellar y los productores ejecutivos de la serie original Gail Berman, Fran Kuzui, Kaz Kuzui y Dolly Parton. No está involucrado en la nueva entrega del universo el creador de la ficción, Joss Whedon, que en 2021 fue acusado de haber generado un ambiente de trabajo tóxico durante la producción por varias actrices como Charisma Carpenter o Michelle Trachtenberg. Ambas interpretes denunciaron el "comportamiento inapropiado" del cineasta y contaron con el apoyo del resto del elenco, incluyendo a la propia Sarah Michelle Gellar.

La primera encarnación de Buffy fue la de Kristy Swanson en una cinta de 1992, película a la que seguiría la serie protagonizada por Gellar. En 1999 se estrenó un spin-off de la ficción, Ángel, centrado en el personaje de David Boreanaz. Aunque en 2018 se anunció que Monica Owusu-Breen estaba trabajando en un reboot, el proyecto no salió adelante. Por otro lado, en 2023 Audible lanzaba Slayers: A Buffyverse Story.

Con información de Europa Press.

El día que Sarah Michelle Gellar denunció a Marvel

"El género es donde las mujeres realmente pueden tener éxito y mantener una audiencia. Cada vez que Marvel intenta hacer una película con un elenco femenino, simplemente la destrozan... Desafortunadamente, el público no las acepta. Todavía existe esta mentalidad de superhéroe masculino, esta forma de pensar muy retrógrada", declaró Sarah Michelle Gellar a The Guardian meses atrás, en una entrevista donde estalló contra Marvel.

En la misma entrevista, la intérprete también denunció el sexismo en Hollywood a la hora de conseguir papeles. "El trabajo puede no estar siempre ahí. Puede que te superen otras personas; los intereses cambian. Cuando tienes 30 y tantos años en este negocio, y pareces joven como yo, no consigues los papeles de esposa o madre atractiva, porque no pareces lo suficientemente mayor, pero eres demasiado mayor para ser la ingenua. Es una posición extraña", lamentó.

Asimismo, Gellar hizo referencia a las acusaciones contra el creador Joss Whedon por su conducta inapropiada en el set de Buffy, cazavampiros. "Nunca voy a entrar en detalles porque no ayuda en nada, no resuelve nada... Mi corazón está con las personas que están dispuestas a contar sus verdades, sus historias y sus experiencias. Solo sé que, para mí, al repetir las cosas, no hay nada que ganar. Lo que gano es asegurar de que haya mejores experiencias para la próxima generación", sentenció.