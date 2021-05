Friends The Reunion: El drama de Matthew Perry mientras grababan el especial

Muchos fanáticos de Friends se preguntaron por qué Matthew Perry no participó tanto y ello despertó preocupación por su salud.

Tras el estreno de la esperada de reunión de Friends, que se lanzó en HBO Max eljueves 27 de mayo tras varios retrasos motivados por la pandemia de coronavirus, muchos de los fans de la mítica serie se hicieron la misma pregunta: ¿Qué le pasó a Matthew Perry?

Durante las casi dos horas que dura el especial, los espectadores destacaron que el actor que interpretaba al ocurrente Chandler Bing estuvo la mayor tiempo serio y callado. Y, cuando hablaba, Perry lo hacía de forma algo rara. Una actitud que, teniendo en cuenta los antecedentes del actor, que ha tenido problemas de adicción con las drogas y el alcohol, desató la preocupación de los fans. Pero la razón de su anormal comportamiento tendría una explicación bastante más cotidiana.

Según informa el diario británico The Sun citando fuentes cercanas al actor, la actitud Matthew Perry, menos participativo y risueño que sus otros cinco compañeros, se debió a que estaba todavía convaleciente de una intervención dental de urgencia a la que tuvo que someterse justo antes de rodar el especial. "Cuando Matthew apareció en la reunión varios miembros de su equipo dijeron que se había sometido a una intervención de las muelas ese mismo día. Eso afectó a su bienestar y a cómo se sentía", explicó esa fuente al diario que también señaló que "le dolía bastante" y que "por eso hablaba arrastrando las palabras". "Obviamente nadie quiere rodar tras una intervención así, pero pasó. Matthew quiere que la gente sepa que está sobrio y que no hay motivos para preocuparse", aseguró la fuente a The Sun.

Dos momentos agridulces que involucraron a Matthew Perry en Friends The Reunion

Aún con estas dificultades, el actor protagonizó un par de momentos muy emotivos. El primero cuando reveló algo que no conocían ni siquiera sus otros cinco compañeros: la enorme presión casi obsesiva que sentía cada noche de rodaje en el set con pánico a que el público no se riera con sus chistes. "Creía que me iba a morir si no se reían, empezaba a sudar y me daban convulsiones", reveló. "Nunca nos hablaste de eso", le respondió una conmovida y sorprendida Lisa Kudrow.

Además, al final del especial, Perry aseguró que los vínculos creados durante aquellas diez temporadas de rodaje perduran hoy en día y que, aunque el contacto no sea constante, siguen siendo familia cada vez que se encuentran en alguna fiesta y evento. "Después de que se acabara la serie, si cualquiera de nosotros nos encontramos en una fiesta o evento social... se acabó, ese era el final de la noche. Te quedabas a hablar con esa persona el resto de la noche. Te disculpabas con el resto de la gente, pero tenían que entender que te habías encontrado con alguien muy especial para ti y que ibas a pasar hablando con él el resto de la noche", relató, aclarando que se iba "a poner a llorar".