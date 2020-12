Robert Rodriguez planea una versión femenina del justiciero del antifaz.

El cineasta Robert Rodríguez y su hermana, la guionista y directora Rebecca Rodríguez, trabajan en una adaptación de la icónica serie de “El Zorro”, solo que ambientada en la actualidad y con una protagonista femenina.

Según informó el medio especializado estadounidense Deadline, los hermanos Rodríguez serán responsables por los guiones de la serie y coproducirán la propuesta junto con la actriz colombiana de larga trayectoria en la TV norteamericana Sofía Vergara.

La adaptación, que tendrá pantalla por la cadena NBC, estará centrada en el personaje de Sola Domínguez, una artista y justiciera clandestina cuya vida corre peligro luego de exponer públicamente a varias organizaciones criminales.

La historia será muy diferente de aquella que durante tres temporadas y 82 episodios tuvo a Don Diego de la Vega como el héroe enmascarado que combatía la corrupción y la delincuencia en la California española del siglo XIX.

Emitida originalmente en blanco y negro entre 1957 y 1959, luego remasterizada y coloreada, el éxito de la historia con Guy Williams como el emblemático Zorro en la televisión argentina ha sido objeto de análisis por parte de los especialistas.

Es que sus repeticiones en El Trece mantuvieron durante muchos años importantes registros de rating en los mediodías de lunes a viernes, y aún hoy funciona muy bien los domingos de 12 a 13.30 horas.

El personaje tuvo dos adaptaciones cinematográficas en 1998 (“La máscara del Zorro”) y en 2005 (“La leyenda del Zorro”), ambas dirigidas por Martin Campbell y protagonizadas por Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones. En la primera de ellas, además, actuó nada menos que Anthony Hopkins.

La noticia de la nueva adaptación de "El Zorro" no contentó del todo a los fans más acérrimos de la serie, quienes no tardaron en expresar su disgusto en redes sociales calificando de "oportunista" a la nueva producción. Por el momento no se confirmó que actriz se pondrá el antifaz y marcará a los villanos con la famosa Z de "El Zorro"